Der Dax wurde im frühen Dienstagshandel (24.01.) unter anderem mit ambivalenten Konjunkturdaten konfrontiert. Entsprechend hat(te) der Index große Mühe, das Vortagesniveau zu halten. Immerhin gelingt es dem Dax bislang aber weiterhin, die eminent wichtigen 15.000 Punkte erfolgreich zu verteidigen. Das Thema Quartalsberichte bleibt darüber hinaus bestimmend und dürfte in den kommenden Tagen immer dominanter werden. Unsere beiden heutigen Protagonisten Deutsche Bank und Commerzbank befinden sich in aussichtsreichen und gleichzeitig eminent spannenden Phase. Nicht weniger als die Entscheidung darüber, ob die Kursrally weitergehen wird oder eben nicht, könnte bevorstehen. Bleiben wir zunächst bei der Deutschen Bank.

Deutsche Bank – Wichtige Entscheidung steht an!

Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) am 17.01. stand der markante Widerstandsbereich um 12 Euro im Fokus des Handelsgeschehens.

In den letzten Tagen setzte die Aktie die Widerstandszone um 12 Euro immer stärker unter Druck. Doch bislang will es der Deutschen Bank einfach nicht gelingen, diese Hürde nachhaltig zu überspringen bzw. den Widerstand zu knacken. Die 12 Euro haben aus charttechnischer Sicht somit eine eminent hohe Relevanz erlangt. Ein Ausbruch dürfte ein veritables Kaufsignal auslösen, so er denn kommt. Selbst eine rasche Ausdehnung der Bewegung in Richtung 13,5 Euro wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Allerdings mahnt das lange, bislang vergebliche Ringen der Deutschen-Bank-Aktie mit den 12 Euro zur Vorsicht. Bereits ein Rücksetzer unter die 11,0 Euro / 10,7 Euro wäre als Warnsignal zu bewerten und würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Sie haben doch eher Interesse an aussichtsreichen Nebenwerten mit einem enormen Kurspotential. Diese finden Sie im Börsendienst smallCAP Champions.

Commerzbank – Das darf jetzt nicht passieren!

Unsere letzte Kommentierung zur Commerzbank (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) vor genau einer Woche überschrieben wir mit „Findet Rally ihre Fortsetzung?“. Im Fokus stand der markante Widerstandsbereich 9,5 Euro / 10,0 Euro.

Und noch immer arbeitet sich die Commerzbank an diesem Widerstand ab. Der Erfolg der Bemühungen bleibt bislang übersichtlich. Die 10 Euro wurden nicht nachhaltig überwunden. Dass es bis dato bei diesem Widerstand kein Durchkommen gibt, sollte auch im Falle der Commerzbank zur Vorsicht mahnen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. So könnte bereits eine Bewegung unter die 8,5 Euro die Commerzbank-Aktie aus charttechnischer Sicht in Bedrängnis bringen.

