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38 Milliarden abgelehnt

Goldsektor im Übernahmefieber 28.09.2026, 14:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold
AI MODIFIED
© Michael Steinberg: https://www.pexels.com/de-de/foto/goldbarren-366551/
Northern Star Resources rückt mit einem milliardenschweren Übernahmeangebot in den Mittelpunkt des Goldsektors. Der australische Goldproduzent hat eine unaufgeforderte Offerte im Umfang von rund 38 Milliarden australischen Dollar zurückgewiesen. Die Northern-Star-Aktie reagierte darauf mit einem deutlichen Kurssprung.
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Name Aktuell Diff. Börse
Northern Star Resources 14,12 EUR +3,47 % L&S Exchange
Gold 4.139,15 USD -3,40 % L&S Exchange
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Milliarden-Offerte sorgt für Bewegung

Das Übernahmeangebot bewertet Northern Star Resources mit rund 38 Milliarden australischen Dollar, umgerechnet ungefähr 22 Milliarden Euro. Hinter der Offerte steht ein südafrikanischer Goldkonzern, der sich mit einer Übernahme einen deutlich größeren Einfluss auf den internationalen Goldmarkt sichern könnte. Northern Star gehört zu den bedeutenden australischen Goldproduzenten. Die Größenordnung des Angebots zeigt, welchen strategischen Wert die bestehenden Minen und Goldreserven derzeit besitzen.

Northern Star lehnt Angebot ab

Der Verwaltungsrat von Northern Star hat die unaufgeforderte Offerte zurückgewiesen. Nach Einschätzung des Unternehmens spiegelt das Angebot den Wert und die langfristigen Perspektiven von Northern Star nicht angemessen wider. Damit ist eine schnelle Übernahme zunächst vom Tisch. Die Ablehnung bedeutet allerdings nicht zwangsläufig das Ende der Übernahmespekulationen. Entscheidend wird sein, ob der Interessent seine Bedingungen verbessert oder weitere Schritte einleitet.

Aktie reagiert mit kräftigem Sprung

An der Börse sorgte die Offerte unmittelbar für Bewegung. Die Northern-Star-Aktie legte nach Bekanntwerden des Übernahmeinteresses deutlich zu. Anleger preisen damit die Möglichkeit ein, dass ein verbessertes Angebot folgen könnte. Gleichzeitig erhöht die ablehnende Haltung des Unternehmens die Unsicherheit über den weiteren Verlauf. Ohne eine höhere Offerte könnte ein Teil der durch die Übernahmefantasie entstandenen Kursgewinne wieder unter Druck geraten.

Hoher Goldpreis erhöht Attraktivität

Die Übernahmespekulationen treffen auf eine Phase außergewöhnlich hoher Goldpreise. Das Edelmetall bewegte sich zuletzt oberhalb von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Hohe Goldpreise können die Ertragsaussichten etablierter Produzenten verbessern und vorhandene Reserven wertvoller machen. Unternehmen mit großen Fördermengen und langfristig nutzbaren Vorkommen gewinnen dadurch strategisch an Bedeutung. Genau diese Ausgangslage macht große Goldproduzenten für potenzielle Käufer besonders interessant.

Nächster Schritt bleibt entscheidend

Für Northern Star richtet sich der Blick nun auf eine mögliche Reaktion des Interessenten. Ein höheres Angebot könnte die Übernahmespekulationen weiter anheizen, während ein Rückzug den Fokus wieder stärker auf die operative Entwicklung des Goldproduzenten lenken würde. Mit einem Volumen von rund 38 Milliarden australischen Dollar hat die bisherige Offerte bereits eine außergewöhnliche Dimension. Nach der klaren Ablehnung bleibt nun offen, ob daraus ein längerer Übernahmekampf im Goldsektor entsteht.

Bn-Redaktion/tb
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