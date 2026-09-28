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Gold bricht zu Wochenbeginn ein

Wie dramatisch wird jetzt es für Goldminenaktien? 28.09.2026, 12:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold bricht zu Wochenbeginn ein: Wie dramatisch wird jetzt es für Goldminenaktien?
AI MODIFIED
© bn
Der Goldpreis erwischt einen gebrauchten Wochenstart. Gleich im frühen Montagshandel steht das Edelmetall massiv unter Druck. Der heftige Preisrückgang bringt Gold in die Bredouille, musste das Edelmetall doch den massiven Unterstützungsbereich um 4.200 US-Dollar aufgeben.
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Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 36,32 EUR -3,51 % Baader Bank
Gold 4.136,24 USD -3,61 % TTMzero RT (USD)
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Die Lage ist prekär. Und auch für die Goldminenaktien brechen nun turbulente Tage an. Wie dramatisch könnte es nun für Barrick Mining, Newmont & Co. werden?

US-Anleiherenditen eskalieren zu Wochenbeginn

Die Rekordjagd der Anleiherenditen geht weiter. Zu Wochenbeginn jagten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder über die 5,2 Prozent. Der kurze Schwächeanfall vom Freitag ist überstanden. Die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen nehmen ebenfalls Schwung auf und die wichtige Marke von 5 Prozent ins Visier. Haussierende Anleiherenditen treiben den US-Dollar an. Der wichtige US-Dollarindex hat die Marke von 101 Punkten erneut überschritten. Anziehende Anleiherenditen und der starke US-Dollar nehmen den Goldpreis derzeit quasi in die Zange. Die Hauptursache ist einmal mehr am Ölmarkt zu suchen.

Ölpreise schießen wieder hoch

Die leichten Anzeichen der Entspannung sind verflogen. Brent-Öl legte im frühen Montagshandel deutlich zu. Die diplomatischen Bemühungen, die Straße von Hormus wieder vollständig zu öffnen, kommen nicht voran. Die hohen Ölpreise schüren Inflations- und Zinsängste. Der Kreis schließt sich mit Blick auf die Entwicklung der Anleiherenditen.

Goldpreis unterhalb von 4.200 US-Dollar

Der Rücksetzer unter die 4.200 US-Dollar bringt den Goldpreis nun auch unter charttechnischen Aspekten in die Bredouille. Ein Test der zentralen Unterstützungszone 4.000 US-Dollar / 3.950 US-Dollar scheint unausweichlich. Sollte es für Gold darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Zudem könnte der Rücksetzer weitere Abgaben auf 3.600 US-Dollar provozieren. Unter fundamentalen Aspekten wird es am Mittwoch spannend, wenn in den USA die eminent wichtigen PCE-Daten veröffentlicht werden. Für die Fed ist die Kernrate der PCE-Daten der eigentliche Inflationsindikator.

Goldminenaktie in der Bredouille

Die zurückliegende Preisschwäche und der aktuelle Goldpreisrücksetzer verfehlen bei den Goldminenaktien ihre Wirkung nicht. Stellvertretend für den Sektor blicken wir auf Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0). Hier drohen frische Verkaufssignale. Die Aktie läuft aktuell Gefahr, die wichtige Unterstützung um 41,8 US-Dollar zu unterschreiten. Das könnte  zu einem Test der 40 US-Dollar führen. Und sollte auch diese Unterstützung nicht halten, muss von weiteren Abgaben auf 35 US-Dollar ausgegangen werden.

Bn-Redaktion/mt
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