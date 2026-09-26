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PayPal-Aktie springt hoch

Übernahmegerüchte sorgen für Bewegung 26.09.2026, 13:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild PayPal
AI MODIFIED
© iStock.com/JHVEPhoto
Bei PayPal kommt plötzlich neue Fantasie auf. Die Aktie legte am Freitag kräftig zu und schloss bei 55,04 Dollar. Neben Spekulationen über eine mögliche Übernahme sorgt auch die geplante Zusammenarbeit mit Meta für Aufmerksamkeit.
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Übernahme bringt Bewegung

Nach Berichten von Yahoo Finance prüft ein großes Technologieunternehmen offenbar ein mögliches Kaufangebot für PayPal. Konkrete Details zu einem solchen Deal sind bislang nicht bekannt. Bereits zuvor hatten Stripe und Advent International Gespräche über eine Bewertung von mehr als 50 Milliarden Dollar geführt. Die neuen Spekulationen verliehen der Aktie am Freitag zusätzlichen Schub.

Meta öffnet neue Türen

Auch operativ gibt es einen interessanten Impuls. PayPal soll in Metas KI-Einkaufsassistenten Muse integriert werden. Damit könnte PayPal-Checkout direkt in das neue Shopping-Angebot eingebunden werden. Für den Zahlungsdienstleister eröffnet die Kooperation potenziell zusätzliche Geschäfte über das Händlernetzwerk von PayPal.

Quartalszahlen überzeugen

Rückenwind liefern zudem die jüngsten Geschäftszahlen. Im zweiten Quartal 2026 erzielte PayPal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,38 Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 1,28 Dollar. Der Umsatz lag mit 8,68 Milliarden Dollar ebenfalls über den erwarteten 8,47 Milliarden Dollar.

Aktie macht einen Sprung

Die PayPal-Aktie stieg am Freitag um 4,64 Prozent auf 55,04 Dollar. Gleichzeitig erhöhte die Deutsche Bank ihr Kursziel von 50 auf 55 Dollar. Der breitere Analystenkonsens liegt laut MarketBeat bei 56,31 Dollar. Für die Aktie kommt damit einiges zusammen: Übernahmefantasie, ein neuer Meta-Kanal und solide Quartalszahlen. Ob daraus mehr als ein kurzfristiger Kursschub wird, muss sich nun zeigen.

Bn-Redaktion/js
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