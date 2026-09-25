Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Rückruf

VW-Aktie bleibt trotz Lenkungsproblem stabil 25.09.2026, 14:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Korrodierende Schrauben an Golf, Tiguan und Audi Q3 könnten zum Abriss führen – doch an der Börse passiert wenig. Volkswagen-Vorzüge treten auf der Stelle, nachdem sie seit der gesenkten Jahresprognose deutlich verloren hatten. Anleger zweifeln, ob der Imageschaden schon im Kurs steckt, und sehen größere Baustellen bei der Elektromobilität.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 71,90 EUR +1,10 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Ein drohender Lenkungsausfall bei knapp einer Million Autos lässt die VW-Aktie kalt. Die Vorzugsaktien notieren am Freitagmittag mit 71,22 Euro nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) – nach einer Woche, in der das Papier bereits rund zwölf Prozent eingebüßt hatte. Unter Aktionären überwiegt dennoch Skepsis.

Korrosion an der Lenkungsverschraubung

Nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamts kann eine Schraube an der Lenkung durch Korrosion abreißen, im Extremfall droht ein Ausfall der Lenkung. Betroffen sind die VW-Modelle Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant und Caddy aus den Baujahren September 2013 bis Juli 2024 – weltweit potenziell fast 2,16 Millionen Fahrzeuge, davon knapp 900.000 in Deutschland. Hinzu kommen rund 700.000 Audi Q3, gut 58.500 davon hierzulande, sowie die Seat-Modelle Ateca und Tarraco. Audi zufolge fiel das Problem bei internen Qualitätsprüfungen auf und trete erst nach langjährigem Betrieb unter Streusalz-Einfluss auf. Personen- oder weitergehende Sachschäden seien bislang nicht bekannt, in der Werkstatt werde die Schraube gegen eine korrosionsresistentere getauscht.

Wie schwer die Werkstattaktion wiegt, wird unter Anlegern unterschiedlich beurteilt. Eine Stimme sieht das eigentliche Problem weniger in der Technik als im Image des Konzerns:

1.000.000 Fahrzeuge ist schon hart. Das Vertrauen das hier weiter geschädigt wird, dürfte noch schwerer als der Rückruf wiegen.

@Pia1996 in VW

Ein anderer Aktionär reagiert dagegen abgeklärt: Solche Vorfälle sei man bei Volkswagen mittlerweile gewohnt, es sei nicht das erste Mal. Alarmstimmung kommt wegen des Rückrufs selbst kaum auf – eher Ernüchterung.

Kurs bewegt sich kaum

Die Aktie pendelte im bisherigen Handelsverlauf zwischen 70,20 und 71,66 Euro und bewegt sich damit in der Nähe ihres Jahrestiefs. Vor einem Jahr kostete das Papier noch rund 91 Euro, das Zwölfmonatshoch lag bei knapp 109 Euro. Eine Stellungnahme von Volkswagen zu dem Lenkungsproblem lag zunächst nicht vor, die Kosten der Aktion sind damit offen.

Gerade die ausbleibende Reaktion wirft Fragen auf. Offen sei, wann die Rückrufaktion überhaupt eingepreist werde, lautet ein Einwand. Vereinzelt wird erwartet, dass der Vertrauensschaden erst mit Verzögerung auf der Notierung lasten könnte. Die Stimmung bleibt abwartend bis misstrauisch.

Prognosesenkung als eigentliche Belastung

Der Kursrückgang der vergangenen Tage geht vor allem auf die am 18. September gesenkte Jahresprognose zurück. Volkswagen erwartet für 2026 nur noch eine operative Umsatzrendite von höchstens 1,0 Prozent statt zuvor 4,0 bis 5,5 Prozent. Belastend wirken Sondereffekte von insgesamt rund zehn Milliarden Euro, darunter eine Abschreibung von etwa sechs Milliarden Euro auf den Firmenwert von Porsche. Ohne diese Effekte läge die Marge bei rund 4 Prozent. Als Gründe nennt der Konzern die schwache Marktlage in China, den Umbau des Unternehmens und die bislang geringeren Margen bei Elektroautos.

Hier setzt die grundsätzlichere Kritik von Aktionären an. Nicht der Rückruf, sondern die Umsatzentwicklung und der Rückstand bei der Elektromobilität seien der wahre Belastungsfaktor, heißt es. Noch weiter geht die Einschätzung, gegen die gewachsene internationale Konkurrenz könnten deutsche Autobauer kaum noch mithalten – frühere Kursniveaus gehörten deshalb der Vergangenheit an. Der Blick auf die Perspektiven des Konzerns fällt entsprechend pessimistisch aus.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GJ7LFM
Ask: 0,38
Hebel: 18,80
mit starkem Hebel
GW91K9
Ask: 1,19
Hebel: 6,03
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GJ7LFM GW91K9. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
3 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
4 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
5 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
6 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
7 NIO-Aktie nach 91% Crash: Vom Börsenstar zum Pennystock-Kandidaten? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Brent unter 100 Dollar: Die Entspannung könnte trügerisch sein

18:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Iran-Gespräche: Ölpreis gibt trotz Huthi-Raketen weiter nach

14:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Übernahme: Evonik zieht nach BASF-Bericht kräftig an

14:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD mit Lieferproblem: Jetzt wird die Batterie knapp

13:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nike vor den Zahlen: Analysten senken die Prognosen

13:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nestlé zieht den Stecker: Diese Marke verschwindet

13:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Das könnte bald knallen: Mehr als 50 Prozent Kurspotenzial für …

12:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lizenzvertrag: Novo Nordisk bleibt trotz Nanexa-Deal im Minus

12:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer