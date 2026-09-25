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Fresenius Medical Care

China sorgt für eine Millionenbelastung 25.09.2026, 18:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Fresenius
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© Foto von Testalize.me auf Unsplash
Fresenius Medical Care stellt sein Geschäft in China neu auf und nimmt dafür eine erhebliche Belastung in Kauf. Der Dialysekonzern rechnet im dritten Quartal 2026 mit Sonderaufwendungen von rund 110 Millionen Euro. An den bisherigen Zielen für das laufende Geschäftsjahr hält das Unternehmen dennoch fest.
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110 Millionen Euro Sonderbelastung

Die Neuausrichtung des China-Geschäfts wird für Fresenius Medical Care zunächst teuer. Insgesamt erwartet das Unternehmen im dritten Quartal 2026 Belastungen von rund 110 Millionen Euro. Diese sollen als Sondereffekte behandelt werden. Sie entstehen im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung des Geschäfts in China und umfassen unter anderem Wertberichtigungen sowie Kosten für die Entsorgung von Vermögenswerten. Damit hinterlässt der Umbau kurzfristig deutliche Spuren im ausgewiesenen Ergebnis.

China-Geschäft wird neu ausgerichtet

Fresenius Medical Care will seine Aktivitäten in China künftig stärker auf profitable Bereiche konzentrieren. Im Mittelpunkt stehen dabei das Geschäft mit Dialyseprodukten sowie ausgewählte Versorgungsangebote. Gleichzeitig trennt sich das Unternehmen von Aktivitäten, die nicht mehr zur langfristigen Strategie passen. Die Maßnahmen sind Teil des bereits laufenden Konzernumbaus, mit dem Fresenius Medical Care seine Strukturen vereinfachen und die Profitabilität nachhaltig verbessern will.

Jahresprognose bleibt bestehen

Trotz der zusätzlichen Belastung hält Fresenius Medical Care an seiner Prognose für 2026 fest. Das Unternehmen erwartet weiterhin ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Beim operativen Ergebnis rechnet der Konzern mit einem Wachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Die nun angekündigten Belastungen aus China werden als Sondereffekte behandelt und sollen deshalb die zugrunde liegenden Ziele für das laufende Geschäftsjahr nicht verändern.

Umbau soll Profitabilität verbessern

Die Entscheidung zeigt, dass Fresenius Medical Care bei der Neuausrichtung auch kurzfristige Kosten akzeptiert. Ziel ist es, Ressourcen stärker auf Geschäftsbereiche mit besseren Wachstumsaussichten und höheren Renditen zu konzentrieren. China bleibt grundsätzlich ein wichtiger Markt für Dialyseprodukte und entsprechende Behandlungen. Gleichzeitig macht die Belastung von 110 Millionen Euro deutlich, dass die Anpassung des Geschäftsmodells erhebliche finanzielle Auswirkungen haben kann.

Anleger blicken auf das dritte Quartal

Für die weitere Entwicklung rücken nun die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal in den Fokus. Dann dürfte deutlicher werden, wie stark sich die China-Maßnahmen im ausgewiesenen Ergebnis niederschlagen und wie sich das operative Geschäft entwickelt hat. Entscheidend bleibt, ob Fresenius Medical Care trotz des Umbaus seine Wachstums- und Ergebnisziele erreicht. Die bestätigte Jahresprognose signalisiert zumindest, dass der Konzern die operative Entwicklung außerhalb der Sondereffekte weiterhin im vorgesehenen Rahmen sieht.

Bn-Redaktion/tb
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