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Nike vor den Zahlen

Analysten senken die Prognosen 25.09.2026, 13:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nike vor den Zahlen: Analysten senken die Prognosen
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© Symbolbild von Paul Steuber auf Unsplash
Kurz vor der Veröffentlichung der jüngsten Geschäftszahlen von Nike nimmt die Vorsicht am Markt zu. Das Analysehaus Needham hat seine Gewinnerwartungen für den Sportartikelkonzern nach unten korrigiert und damit den Blick auf die weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen in der Konsumgüterbranche gelenkt. Im vorbörslichen Handel notiert die Nike-Aktie bei 31,76 Euro. Besondere Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den 1. Oktober. Nach Börsenschluss in den USA will Nike seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorlegen. Neben Umsatz und Ergebnis dürfte dabei vor allem der weitere Ausblick des Managements auf das laufende Geschäftsjahr im Fokus stehen.
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Needham streicht bei Nike die Gewinnprognosen zusammen

Needham bestätigte am gestrigen Donnerstag seine Einstufung für die Nike-Aktie mit "Hold", reduzierte gleichzeitig jedoch die Schätzungen für den Gewinn je Aktie. Für das Geschäftsjahr 2027 rechnen die Analysten nun mit einem Ergebnis von 1,64 Dollar je Anteilsschein. Zuvor hatte die Prognose noch bei 1,74 Dollar gelegen.

Auch beim Blick auf das Geschäftsjahr 2028 fällt Needham zurückhaltender aus. Die Gewinnschätzung wurde von bislang 2,00 Dollar auf 1,80 Dollar je Aktie gesenkt. Damit rechnen die Experten nicht nur kurzfristig mit einem schwierigeren Umfeld, sondern haben auch ihre Erwartungen für das darauffolgende Geschäftsjahr reduziert.

Hinter der vorsichtigeren Einschätzung stehen Herausforderungen, die derzeit weite Teile der Konsumgüterbranche beschäftigen. Insbesondere das ausgeprägte Rabattumfeld im weltweiten Handel kann die Profitabilität etablierter Marken belasten. Hinzu kommt ein schwieriges Konsumklima in wichtigen Absatzregionen, das die Umsatzentwicklung großer Sportartikelhersteller beeinflusst.

Auch UBS wird bei Nike vorsichtiger

Needham steht mit der Anpassung seiner Erwartungen nicht allein. Bereits am 17. September hatte die UBS ihr Kursziel für die Nike-Aktie von 48 Dollar auf 42 Dollar gesenkt. Die Einstufung der Schweizer Großbank blieb dabei unverändert auf "Neutral".

Als wesentlichen Grund für die Anpassung führte die UBS eine schwächere Dynamik bei den weltweiten Umsätzen an. Auch weitere Marktbeobachter haben ihre Modelle in den vergangenen Wochen überarbeitet. Neben dem Margendruck durch Rabatte spielt dabei die Entwicklung des Konsumklimas in wichtigen Märkten eine zentrale Rolle.

Die gesenkten Schätzungen erhöhen entsprechend die Aufmerksamkeit für die kommenden Geschäftszahlen. Sie werden zeigen, wie sich die operative Entwicklung von Nike zu Beginn des neuen Geschäftsjahres tatsächlich dargestellt hat und welche Erwartungen das Management für die nächsten Monate formuliert.

Der 1. Oktober wird zum wichtigen Termin für Nike

Am 1. Oktober folgen nach dem Ende des regulären US-Börsenhandels die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027. Für Marktteilnehmer dürften dabei mehrere Kennzahlen von Bedeutung sein. Neben Umsatz und Gewinn steht insbesondere die Frage im Raum, wie sich das Rabattumfeld auf die Profitabilität ausgewirkt hat und welche Entwicklung Nike in seinen wichtigen Absatzregionen verzeichnet.

Ebenso dürfte der Ausblick des Unternehmens besondere Beachtung finden. Nach den jüngsten Anpassungen der Analystenschätzungen können die Aussagen des Managements zusätzliche Anhaltspunkte dafür liefern, wie Nike selbst die weitere Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr einschätzt.

Die Ausgangslage vor dem Berichtstermin ist von einem deutlichen Kursrückgang geprägt. Seit Jahresbeginn hat die Nike-Aktie 39 Prozent an Wert verloren. Im vorbörslichen Handel liegt das Papier bei 31,76 Euro und damit nicht weit vom bisherigen 52-Wochen-Tief von 30,82 Euro entfernt. Vor diesem Hintergrund rücken die anstehenden Quartalszahlen und insbesondere die Aussagen des Managements zur weiteren Geschäftsentwicklung verstärkt in den Mittelpunkt.

Bn-Redaktion/aw
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