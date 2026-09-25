Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Lizenzvertrag

Novo Nordisk bleibt trotz Nanexa-Deal im Minus 25.09.2026, 12:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der dänische Wegovy-Hersteller erwirbt exklusiv die Rechte an einer Technologie, mit der Spritzen gegen Adipositas nur noch monatlich oder quartalsweise nötig sein könnten. Während der schwedische Partner Nanexa seinen Börsenwert beinahe verdoppelt, bleibt beim Pharmariesen eine Reaktion aus. Viele Aktionäre deuten das als Zeichen fehlenden Vertrauens – nach einem enttäuschenden Kapitalmarkttag zu Wochenbeginn.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 33,85 EUR -0,21 % Lang & Schwarz
Nanexa 1,146 EUR +103,19 % Frankfurt
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Novo-Nordisk-Papiere verbilligen sich am Freitagmittag um 0,4 Prozent auf 33,77 Euro. Dabei hat der dänische Pharmakonzern eine Vereinbarung über bis zu 1,165 Milliarden Euro verkündet, die Spritzen gegen Adipositas und Diabetes künftig deutlich seltener nötig machen könnte. Unter Aktionären sorgt die ausbleibende Kursreaktion für spürbaren Frust.

Bis zu 1,165 Milliarden Euro für längere Spritzintervalle

Novo Nordisk hat sich die weltweiten Exklusivrechte an der PharmaShell-Plattform des schwedischen Unternehmens Nanexa gesichert. Die Technologie soll Peptid-Wirkstoffe so verpacken, dass eine Gabe nur noch einmal im Monat oder sogar nur einmal im Quartal erforderlich wäre – heutige GLP-1-Präparate werden in der Regel wöchentlich gespritzt. Die Zusammenarbeit umfasst bis zu fünf Entwicklungsprogramme in den Bereichen Adipositas, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Stoffwechselerkrankungen. Auf die Vorabzahlung sowie Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine entfallen bis zu 615 Millionen Euro, hinzu kommen umsatzabhängige Meilensteine und Lizenzgebühren im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Während sich der Kurs von Nanexa zeitweise mehr als verdoppelte und aktuell rund 94 Prozent im Plus liegt, bewegt sich der Lizenznehmer kaum. Mehrere Anleger reagieren darauf mit Unverständnis: Die kurze Erholung am Morgen sei rasch wieder ins Minus gekippt, eine Reaktion auf die Nachricht praktisch nicht erkennbar – dass die Aktie trotz eines solchen Deals nachgibt, empfinden manche schlicht als widersinnig.

Nichtmal eine kleine Reaktion vom Markt auf diesen Deal. Es ist echt traurig wie wenig Vertrauen scheinbar in dieser Aktie steckt.

@TheTradingMorlock in Novo Nordisk nach Split

Eine nüchternere Erklärung liefert ein anderer Aktionär: Für den kleinen Partner sei der Vertrag ein Quantensprung, für einen Konzern von der Größe Novo Nordisks dagegen nur ein Baustein unter vielen. Bis zu einer möglichen Marktreife der Langzeit-Spritzen könnten zudem noch Jahre vergehen.

Kapitalmarkttag wirkt nach

Schwerer als die Lizenzmeldung wiegt derzeit offenbar der Kapitalmarkttag vom Montag. Novo Nordisk stellte in London zwar mehrere neue Blockbuster-Medikamente bis 2030 in Aussicht, blieb bei Umsatz- und Margenzielen aber hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie fiel an dem Tag um mehr als sieben Prozent auf den tiefsten Stand seit April; im Wochenverlauf summiert sich das Minus auf gut zehn Prozent. Analysten von Goldman Sachs bemängelten die Margenperspektive bis 2030 und fehlende Klarheit zum Auslaufen des Semaglutid-Patentschutzes – eine externe Einschätzung, keine redaktionelle Empfehlung.

Entsprechend resigniert fällt der Tenor aus. Gute Nachrichten ließen den Kurs fallen, schlechte noch stärker, lautet ein bitterer Kommentar; ein anderer registriert, dass am Freitag fast alles im Plus notiere – außer Novo. Dagegen halten Anleger, die auf jüngste wöchentliche US-Verschreibungsdaten verweisen: Die Wegovy-Tablette wachse weiter und liege gegenüber dem oralen Konkurrenzprodukt von Eli Lilly noch deutlich vorn. Die These, das US-Geschäft der Dänen breche weg, passe nicht recht zu diesen Zahlen, argumentiert einer von ihnen.

Ob die Nanexa-Technologie die Wettbewerbsposition gegenüber Lilly mittelfristig stärken könnte, dürfte sich erst mit ersten klinischen Daten zeigen. Kurzfristig scheint der Markt vor allem auf belastbarere Wachstums- und Margenziele zu warten. Auf Jahressicht hat das Papier rund 29 Prozent an Wert verloren.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GN481H
Ask: 0,19
Hebel: 20,85
mit starkem Hebel
GN45MG
Ask: 0,49
Hebel: 7,11
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GN481H GN45MG. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
3 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
4 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
5 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
6 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
7 NIO-Aktie nach 91% Crash: Vom Börsenstar zum Pennystock-Kandidaten? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Brent unter 100 Dollar: Die Entspannung könnte trügerisch sein

18:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Iran-Gespräche: Ölpreis gibt trotz Huthi-Raketen weiter nach

14:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rückruf: VW-Aktie bleibt trotz Lenkungsproblem stabil

14:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Übernahme: Evonik zieht nach BASF-Bericht kräftig an

14:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD mit Lieferproblem: Jetzt wird die Batterie knapp

13:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nike vor den Zahlen: Analysten senken die Prognosen

13:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nestlé zieht den Stecker: Diese Marke verschwindet

13:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Das könnte bald knallen: Mehr als 50 Prozent Kurspotenzial für …

12:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer