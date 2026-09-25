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Volkswagen Vorzüge brechen dramatisch ein 25.09.2026, 10:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Volkswagen Vz
Dem DAX steht ein spannendes Wochenfinale ins Haus. Im gestrigen Donnerstagshandel wurde es kurzzeitig brenzlig, als der deutsche Leitindex unter die eminent wichtige Marke von 25.200 Punkten rutschte.
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In diesem Moment stand die Tür in Richtung 25.000 Punkte sperrangelweit offen. Ein Test der psychologisch relevanten Marke hätte in diesem Moment wohl niemanden überrascht. Es kam allerdings anders. Offenkundig nutzte der eine oder andere Marktakteur die Gunst der Stunde und die vermeintlich günstigen Kurse, um einzusteigen.

Im Verlauf des späten Donnerstagshandels berappelte sich der deutsche Index wieder und  stemmte sich damit gegen die hohen Ölpreise und gegen die eskalierenden Renditen der US-Staatsanleihen. So übersprangen die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zuletzt die eminent wichtige Marke von 5 Prozent und setzten im Anschluss ihren Ausbruch mit Vehemenz fort. Aktuell notieren die Renditen mit 5,17 Prozent auf einem sehr exponierten Niveau.

Es gab auch einige Lichtblicke. So fiel der ifo-Index gestern deutlich besser aus, als erwartet. Für den deutschen Leitindex muss es im heutigen Freitagshandel darum gehen, den Kursbereich um 25.000 Punkte erfolgreich zu verteidigen. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.500 Punkten würde das Chartbild des Index hingegen entspannen. Im weiteren Tagesverlauf werden in den USA noch wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht; unter anderem der Konsumklimaindex der Uni Michigan. Die könnten noch einmal für Bewegung sorgen.

Von charttechnischer Entspannung sind die Volkswagen Vorzüge weit entfernt. Ganz im Gegenteil. Die Lage hat sich in den letzten Tagen dramatisch zugespitzt.

Volkswagen Vorzüge brechen dramatisch ein

In unserer letzten Kommentierung zu den Volkswagen Vorzügen (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) am 23. September thematisierten wir die kurz zuvor erfolgte Anpassung der Jahresziele durch Volkswagen. Als Reaktion auf diese Anpassung drehten die Volkswagen Vorzügen am kurzfristigen Abwärtstrend nach unten ab und erreichten den Unterstützungsbereich von 75 Euro.

Der Druck nahm in der Folgezeit zu. Die Aktie rutschte unter die eminent wichtige Marke von 75 Euro und erreicht nun den zentralen Unterstützungsbereich 70 Euro / 69 Euro. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Die Volkswagen Vorzüge müssen diese Unterstützung unter allen Umständen verteidigen, anderenfalls geht es für die Aktie auf neue Mehrjahrestiefs. Mit Blick auf die Oberseite bleibt es dabei: Erst eine Bewegung über 83 Euro würde das Chartbild deutlich stabilisieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten ihr Votum „market-perform“ für die Volkswagen Vorzüge und das Kursziel von 100 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

 

Bn-Redaktion/mt
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