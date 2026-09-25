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HelloFresh fällt auf neues Rekordtief 25.09.2026, 10:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der Berliner Kochboxenversender hat seine Jahresziele erneut zusammengestrichen. Weil in der wichtigen Phase nach den Sommerferien zu wenige Neukunden gewonnen wurden, dürfte der Umsatz 2026 deutlich stärker sinken als bislang geplant. Auch beim operativen Ergebnis kassiert das Management seine bisherige Spanne.
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HelloFresh verliert am Freitag rund 6 Prozent auf 2,27 Euro. Zeitweise rutschte das Papier bis 2,16 Euro ab und markierte damit das tiefste Niveau seiner Börsengeschichte. Auslöser ist die erneut gekappte Jahresprognose des Kochboxenversenders.

Neukundengeschäft bleibt hinter dem Plan zurück

Am Donnerstagabend hatte der Berliner Konzern mitgeteilt, dass in der wichtigen Back-to-School-Phase nach den Sommerferien deutlich weniger Neukunden gewonnen wurden als nötig. Für das dritte Quartal rechnet das Management nun mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang von 11 bis 12 Prozent. Analysten hatten im Schnitt lediglich ein Minus von 6,8 Prozent erwartet. Das bereinigte Ebitda soll im Quartal bei 45 bis 55 Millionen Euro liegen – zwar über dem Vorjahreswert von 40 Millionen Euro, aber unter dem Konsens von gut 57 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr erwartet HelloFresh nun einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 9 bis 11 Prozent statt zuvor 3 bis 6 Prozent. Beim bereinigten Ebitda wurde die Zielspanne von 375 bis 425 Millionen Euro auf 350 bis 370 Millionen Euro zurückgenommen. Als Hauptgrund nennt das Unternehmen die im Vergleich zum ersten Halbjahr stärker gekürzten Marketingausgaben. Die vollständigen Quartalszahlen sollen am 5. November folgen.

Banken bezweifeln rasche Stabilisierung

Bei Banken und Analysehäusern stößt der gesenkte Ausblick auf deutliche Skepsis. Die UBS sieht die Sorgen um das grundsätzliche Umsatzpotenzial bestätigt, da die Zeit nach den Ferien als wichtiger Test für die Investitionen ins Produktangebot gegolten habe. Die Schweizer Großbank beließ ihre Einstufung auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 3,60 Euro – dies stellt keine redaktionelle Empfehlung dar. Bei JPMorgan wurde bemängelt, dass die Ergebnisziele nach zuvor zuversichtlichen Aussagen gekürzt würden, was das Vertrauen weiter untergrabe. Die DZ Bank hält es für schwer absehbar, wie schnell sich das Kochboxengeschäft stabilisieren lasse, und äußerte Zweifel an einem nachhaltig profitablen Wachstum bei Fertiggerichten.

Streit um die Begründung mit dem Werbebudget

Die Erklärung über das gekürzte Werbebudget wird unter Anlegern intensiv diskutiert. Nutzer @Anderbruegge hebt hervor, dass HelloFresh die schwache Kundengewinnung selbst überwiegend auf bewusst reduzierte Ausgaben zurückführe. Mit der Prognosesenkung lägen die schlechten Nachrichten nun zumindest offen auf dem Tisch. Grundsätzlicher fällt die Kritik an der Entwicklung der vergangenen Quartale aus.

Seit anderthalb Jahren schaffen sie es nicht aus eigener Kraft wieder nach oben und ein Boden gibt's bis heute nicht, weil sie es nach jedem Quartal schaffen sich noch schlechter zu präsentieren.

@Icecolt in HELLOFRESH SE INH O.N.

Dass ausgerechnet bei der Suche nach neuen Kunden das Marketing zurückgefahren wurde, hält @Dr._K für wenig schlüssig. Nutzer @Budi2025 erinnert daran, dass Hoffnungen auf einen Wendepunkt schon nach vielen früheren Rückschlägen geäußert worden seien, und zeigt sich kurz davor, die eigene Position aufzugeben.

Vom DAX-Mitglied zum Nebenwert

Im Nebenwerteindex SDAX, der mit rund 18.169 Punkten nahezu unverändert notiert, zählt HelloFresh zu den schwächsten Titeln. Auf Wochensicht summiert sich das Minus der Aktie auf gut 16 Prozent, binnen zwölf Monaten auf knapp 69 Prozent. Der Börsenwert ist auf nur noch rund 350 Millionen Euro geschrumpft. Zu Spitzenzeiten während der Corona-Pandemie lag er bei mehr als 16 Milliarden Euro, von September 2021 bis September 2022 gehörte das Papier sogar dem DAX an. Mit den Quartalszahlen im November könnte sich zeigen, ob sich die Kundenbasis stabilisieren lässt.

Bn-Redaktion/sb
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