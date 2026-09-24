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Personalie

Secunet sackt nach Abgang der Finanzchefin ab 24.09.2026, 14:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Wenige Tage nach einem kräftigen Kurssprung sorgt ein Wechsel im Vorstand für Ernüchterung beim IT-Sicherheitsspezialisten aus Essen. Jessica Nospers verlässt das Unternehmen zum Monatsende, ihre Nachfolgerin Alexandra Heine beginnt erst im Januar 2027. Bis dahin übernimmt Konzernchef Marc-Julian Siewert zusätzlich die Aufgaben der Finanzchefin.
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Secunet-Papiere haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Bis zum frühen Nachmittag rutschte der SDAX-Titel um 5,8 Prozent auf 235 Euro ab, in der Spitze ging es bis auf 230,50 Euro abwärts. Auslöser ist der überraschende Rückzug von Finanzvorständin Jessica Nospers, den das Essener IT-Sicherheitsunternehmen zur Mittagszeit bekanntgab.

Drei Monate ohne eigene Finanzvorständin

Das Vorstandsmandat von Nospers endet einvernehmlich mit Ablauf des 30. September. Die Managerin war erst zum 1. Juni 2024 zu Secunet gekommen und hatte das Finanzressort damit knapp zweieinhalb Jahre verantwortet. Der Aufsichtsrat begründete den Wechsel damit, dass das Unternehmen nach dem bisherigen Umbau in eine nächste Entwicklungsphase eintrete und sich der Finanzbereich deshalb personell neu aufstellen solle. Konkretere Gründe nannte das Unternehmen nicht.

Nachfolgerin wird Dr. Alexandra Heine, die ihr Amt allerdings erst zum 1. Januar 2027 antritt. Heine war zuletzt Finanzchefin beim IT-Dienstleister Arvato Systems und bekleidete zuvor verschiedene Führungspositionen im Bertelsmann-Konzern. Bis zu ihrem Start übernimmt Vorstandschef Marc-Julian Siewert die Aufgaben des Finanzressorts zusätzlich – eine Übergangsphase von rund drei Monaten, in die auch der Jahresabschluss fällt.

Rückschlag nach kräftiger Rally

Der Zeitpunkt der Personalie fällt in eine Phase außergewöhnlich starker Kursgewinne. Am Mittwoch hatte ein Medienbericht über einen geplanten Milliardenauftrag der Bundeswehr für Verschlüsselungstechnik die Aktie zweistellig nach oben getrieben. Auf Wochensicht steht trotz des heutigen Rückgangs noch ein Plus von gut 20 Prozent zu Buche, vor einer Woche notierte das Papier noch bei rund 195 Euro. Mit dem Eröffnungskurs von 250,50 Euro hatte der Wert am Morgen zudem den höchsten Stand der vergangenen zwölf Monate markiert.

Vor diesem Hintergrund könnten neben der Personalie auch Gewinnmitnahmen den Abschlag verstärkt haben. Nach dem steilen Anstieg der Vortage reagiert die Aktie entsprechend empfindlich auf Nachrichten, die Fragen nach der Kontinuität an der Unternehmensspitze aufwerfen.

Secunet zählt zu den größten Anbietern von Cybersicherheitslösungen in Deutschland und ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik. Zu den Kunden gehören Bundesministerien sowie mehr als 20 DAX-Konzerne, 2025 erzielte das Unternehmen mit über 1.000 Beschäftigten einen Umsatz von rund 458,8 Millionen Euro. Für die weitere Kursentwicklung dürfte vor allem entscheidend sein, wie sich das Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern und insbesondere der mögliche Bundeswehr-Auftrag konkretisieren – und ob der Wechsel im Finanzressort ohne Reibungsverluste gelingt.

Bn-Redaktion/sb
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