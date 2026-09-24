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Anleger werfen das Handtuch

TUI – Aktie steuert auf Abverkauf zu 24.09.2026, 12:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Anleger werfen das Handtuch: TUI – Aktie steuert auf Abverkauf zu
AI MODIFIED
© TUI 2026 / Annual General Meeting 2013
Als der Reise- und Touristikkonzern TUI vor kurzem seine aktualisierten Jahresziele und ein Buchungsupdate veröffentlichte, brach sich einmal mehr Enttäuschung Bahn. Die Aktie steht bereits seit geraumer Zeit unter Druck. Und daran wird sich offenkundig so schnell auch nichts ändern. Ganz im Gegenteil. Die Aktie steuert geradewegs auf ein mögliches Abverkaufsszenario zu.
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TUI engt EBIT-Zielspanne ein

Der Reise- und Touristikkonzern TUI engte kürzlich die Zielspanne für das bereinigte EBIT zu konstanten Wechselkursen im Geschäftsjahr 2026 (endet am 30. September) auf 1,2 Mrd. bis 1,3 Mrd. Euro ein. Zuvor lag die erwartete Spanne zwischen 1,1 Mrd. und 1,4 Mrd. Euro. Zur Orientierung: Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TUI ein bereinigtes EBIT zu konstanten Wechselkursen in Höhe von 1,459 Mrd. Euro.

Wie ist diese Anpassung nun zu bewerten?

Wählt man einen positiven Interpretationsansatz, dann stellt man die Anhebung der unteren Begrenzung von 1,1 Mrd. auf 1,2 Mrd. Euro heraus, reduziert es doch das Risiko. Auf der anderen Seite dürfte ein Erreichen des Wertes aus dem Geschäftsjahr 2025 wohl endgültig vom Tisch sein.

TUI Aktienchart

Der Markt hatte sich für eine negative Lesart entschieden. Dabei dürften jedoch weitere Aspekte eine Rolle gespielt haben. So sorgte das Buchungsupdate auch nicht gerade für Euphorie. Hinzu kommt die nach wie vor ungelöste Situation im Nahen Osten sowie unverändert außerordentlich hohe Ölpreise, die einer weiteren Preiseskalation näher zu sein scheinen als einer Preiskorrektur. 

Das sagen Analysten

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihr Votum „buy“ für die TUI-Aktie. Das Kursziel senkten sie jedoch von 10,5 Euro auf 10,1 Euro ab. Die Analysten von Jefferies blieben zurückhaltend und bestätigten ihr Votum „hold“ und das Kursziel von 7 Euro. Die Analysten von JPMorgan bleiben hingegen optimistisch. Ihr Votum lautet unverändert „overweight“ und das Kursziel 12,2 Euro. 

Zusammengefasst: Aktie steuert auf Abverkauf zu

Unter fundamentalen Aspekten gibt es derzeit wenig Anlass, eine untere Trendwende zu erwarten. Aus charttechnischer Sicht bietet sich ein schwieriges Bild. Sollten die 6,5 Euro als zentrale Unterstützung nicht halten, muss ein Test des markanten April-Tiefs bei 6,1 Euro erwartet werden. Ein Rücksetzer unter die 6 Euro würde eine Neubewertung erforderlich machen. Gleichzeitig muss mit einer Zunahme der Abwärtsdynamik gerechnet werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss die TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) über die 7 Euro zurückkehren.

Bn-Redaktion/mt
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