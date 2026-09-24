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Öl dreht binnen Stunden

Straße von Hormus im Fokus 24.09.2026, 12:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Öl
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© Foto von Planet Volumes auf Unsplash
Die Hoffnung auf eine nachhaltige Entspannung am Ölmarkt hat nur kurz gehalten. Nach dem zeitweisen Rutsch unter 100 US-Dollar sprang Brent am Mittwoch um rund 4 Prozent nach oben und bewegte sich am Donnerstag wieder oberhalb von 102 US-Dollar. Im Mittelpunkt stehen erneut die Straße von Hormus, die schwierigen Gespräche zwischen den USA und Iran sowie die tatsächlichen Öllieferungen aus der Region.
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Brent springt wieder über 100 Dollar

Nur einen Tag nach dem kräftigen Preisrückgang drehte der Ölmarkt erneut. Brent legte am Mittwoch rund 4 Prozent zu und erreichte wieder mehr als 103 US-Dollar je Barrel, umgerechnet rund 90 Euro. Am Donnerstagmorgen notierten die Brent-Futures zeitweise bei 103,88 US-Dollar, umgerechnet rund 91,39 Euro. WTI erreichte 94,42 US-Dollar, umgerechnet rund 83,08 Euro. Die starken Ausschläge zeigen, wie empfindlich der Markt derzeit auf neue Meldungen reagiert.

Hormus bleibt das zentrale Risiko

Entscheidend bleibt die Straße von Hormus. Noch am Dienstag hatten Berichte über eine mögliche Wiederöffnung der wichtigen Schifffahrtsroute den Ölpreis deutlich gedrückt. Die Erwartungen an eine schnelle Lösung haben sich inzwischen jedoch abgeschwächt. Iran und die USA liegen bei den Bedingungen für eine Vereinbarung weiterhin auseinander. Solange keine konkrete Einigung erreicht wird, bleibt das Risiko erneuter Störungen der Öltransporte bestehen.

Wenige Schiffe passieren die Meerenge

Wie angespannt die Situation bleibt, zeigen Daten zum Schiffsverkehr. Am 22. September wurden lediglich drei Frachtschiffe mit Rohstoffen bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus beobachtet. Im Durchschnitt der vorherigen zehn Tage waren es etwa 15 Schiffe. Die Zahlen erfassen allerdings keine Schiffe, die ihre automatischen Ortungssysteme abgeschaltet haben. Gleichzeitig gibt es unterschiedliche Einschätzungen dazu, welche Ölmengen derzeit tatsächlich durch Hormus transportiert werden.

Saudi-Arabien schafft alternative Route

Etwas Entlastung kommt aus Saudi-Arabien. Das Land hat seine wichtige Ost-West-Pipeline wieder teilweise in Betrieb genommen. Sie transportiert Rohöl quer durch das Land zur Küste des Roten Meeres und bietet damit eine Alternative zur Straße von Hormus. Die Pipeline war zuvor durch Angriffe beschädigt worden. Bis die volle Kapazität wieder zur Verfügung steht, könnte jedoch noch Zeit vergehen. Dadurch bleibt die Abhängigkeit von sicheren Transportwegen durch die Region hoch.

Ölpreis bleibt Spielball der Nachrichtenlage

Für den weiteren Verlauf dürfte entscheidend sein, ob die diplomatischen Gespräche konkrete Fortschritte bringen. Noch am Dienstag war Brent zeitweise bis auf 98,39 US-Dollar gefallen. Nur einen Tag später kostete ein Barrel wieder mehr als 103 US-Dollar. Damit liegen innerhalb kürzester Zeit 5 US-Dollar zwischen den Kursniveaus. Solange die Zukunft der Straße von Hormus ungeklärt bleibt, dürften entsprechend starke Schwankungen beim Ölpreis ein bestimmender Faktor bleiben.

Bn-Redaktion/tb
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