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DAX gibt weiter nach. Wie dramatisch wird es?

Commerzbank als Fels in der Brandung – Ziel 50 Euro? 24.09.2026, 11:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX gibt weiter nach. Wie dramatisch wird es? Commerzbank als Fels in der Brandung – Ziel 50 Euro?
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© Bild von Daniel Marx auf Pixabay
Die Korrektur im DAX hat eine wichtige Phase erreicht. Die zentrale Frage lautet: Kommt es vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage zu einer Ausdehnung der Abwärtsbewegung unter die wichtige Marke von 25.000 Punkten oder kann sich der deutsche Leitindex noch einmal retten?
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Im frühen Donnerstagshandel (24. September) dominieren zunächst die Minuszeichen. Der DAX und die Märkte im Allgemeinen werden mit stark gestiegenen Renditen für US-Staatsanleihen konfrontiert. So legten die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen auf aktuell 5,13 Prozent zu. Der Ausbruch über die wichtige 5-Prozent-Marke nimmt damit Form an. Aufgrund der aktuellen Konstellation ist mit einem weiteren Anstieg der Anleiherenditen in Richtung 5,2 Prozent oder gar 5,3 Prozent zu rechnen. Die Renditeentwicklung der 2-jährigen US-Staatsanleihen zeigt ein ähnliches Bild. Hier rückt die Marke von 5 Prozent in den Fokus. Treibende Kraft hinter dem Anstieg der Renditen sind einmal mehr die hohen Ölpreise. Eine Entspannung am Ölmarkt ist nicht abzusehen. 

Zusammengefasst: Der DAX wird im frühen Donnerstagshandel mit steigenden Ölpreisen und anziehenden Anleiherenditen konfrontiert. Die beiden belastenden Faktoren haben den deutschen Leitindex fest im Griff. Da half es dem DAX bislang auch wenig, dass die aktuellen ifo-Daten besser ausfielen, als im Vorfeld erwartet wurde. Im DAX scheint ein Test der 25.000er Marke unausweichlich zu sein. Im besten Fall hält die Unterstützung. Sollte es darunter gehen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 24.600 Punkte gerechnet werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 25.600 Punkte.

Zu den aussichtsreichsten DAX-Aktien zählt unverändert die von der UniCredit umworbene Commerzbank. Daran ändern bislang auch die jüngsten Kursverluste nichts. 

Commerzbank Aktie

Commerzbank als Fels in der Brandung – Ziel 50 Euro?

Die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) musste zuletzt ein paar Gewinnmitnahmen über sich ergehen lassen, doch diese vermochten es bislang nicht, das Chartbild nachhaltig einzutrüben. 

Die Aktie bewegt sich innerhalb eines stabilen Aufwärtstrends gen Norden. Auf der Unterseite ist sie durch die Unterstützungen bei 40 Euro und 38 Euro gut abgesichert. Die 200-Tage-Linie steigt dynamisch an. Kurzum: Die Aufwärtsbewegung ist intakt. Kurzfristig muss jedoch mit einem Test der Zone 40 / 38 Euro gerechnet werden. Um ein frisches Kaufsignal auszulösen, bedarf es eines Vorstoßes über die 43 Euro. In diesem Fall würde sich die Tür in Richtung 45 Euro oder 50 Euro öffnen. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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