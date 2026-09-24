Anzeige
+++>>> TempraMed zündet den Wachstumsturbo: Rekordumsätze, Humana-Deal und nur 28 Mio. CAD Börsenwert <<<+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Absatzzahlen

VW sackt trotz wachsenden EU-Markts ab 24.09.2026, 10:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Europas Neuwagenmarkt wächst seit Jahresbeginn spürbar, doch der Wolfsburger Konzern setzt im Sommer weniger Fahrzeuge ab. Chinesische Hersteller wie BYD bauen ihren Marktanteil derweil kräftig aus. Seit einer Woche steht die Aktie unter Druck, das Jahrestief rückt näher.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 71,27 EUR -2,07 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Volkswagen-Vorzüge verlieren am Donnerstag 2,2 Prozent auf 71,16 Euro. Damit summiert sich das Minus seit vergangenem Donnerstag auf gut 10 Prozent, das Jahrestief bei 70,23 Euro rückt in greifbare Nähe. Frische Zulassungszahlen aus der EU liefern wenig Anlass zur Entspannung: Während der europäische Neuwagenmarkt wächst, verliert der Konzern Anteile.

Europas Neuwagenmarkt wächst ohne Wolfsburg

Nach Daten des europäischen Herstellerverbands Acea stiegen die Pkw-Neuzulassungen in der EU im Juli um 3 Prozent und im August um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Nach acht Monaten liegt das Plus bei 5,3 Prozent auf 7,55 Millionen Fahrzeuge. Reine Elektroautos kamen auf einen Anteil von 21,7 Prozent – fast sechs Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Plug-in-Hybride stellten rund ein Zehntel des Marktes.

Der Volkswagen-Konzern konnte davon nicht profitieren: Im Juli und August setzte er in der EU jeweils rund 3 Prozent weniger Autos ab als im Vorjahr. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei der Sportwagentochter Porsche AG aus, deren Zulassungen um knapp 5 beziehungsweise gut 8 Prozent schrumpften. Die Porsche-Aktie gibt am Donnerstag 0,8 Prozent auf 43,62 Euro nach.

Die Konkurrenz aus München und Stuttgart schlug sich operativ besser. BMW verbuchte in beiden Monaten ein leichtes Plus von jeweils unter einem Prozent, Mercedes-Benz steigerte die Zulassungen im August sogar um mehr als 7 Prozent. An der Börse hilft das derzeit wenig: BMW verliert 2,6 Prozent auf 56,42 Euro, Mercedes-Benz 2,1 Prozent auf 41,26 Euro. Beide Titel haben im Wochenverlauf ähnlich stark nachgegeben wie Volkswagen – die Schwäche erfasst damit die gesamte deutsche Autobranche. Zusätzlich belasten steigende Anleiherenditen und hohe Ölpreise den Gesamtmarkt.

Chinesische Hersteller bauen Marktanteile aus

Deutlich zulegen konnten seit Jahresbeginn die chinesischen Anbieter. BYD mehr als verdoppelte seinen EU-Marktanteil von 0,9 auf 2,4 Prozent. SAIC Motor, vor allem mit der Marke MG, kletterte von 1,9 auf 2,2 Prozent, Chery von 0,5 auf 1,5 Prozent. Zusammen mit Leapmotor kommen diese Hersteller rechnerisch auf 9,6 Prozent – nach 6,2 Prozent ein Jahr zuvor. Volkswagen hatte zuletzt immer deutlicher vor der erstarkenden Konkurrenz aus Fernost auf dem Heimatmarkt gewarnt. Die BYD-Aktie hält sich mit 8,95 Euro stabil und hat auf Wochensicht rund 2 Prozent zugelegt.

Leasingrabatte und fehlender Turnaround

Unter Aktionären dominiert Skepsis. Nutzer @Misiu verweist auf aggressive Leasingangebote, bei denen ein T-Roc für 129 Euro im Monat zu haben sei, und wertet das als Zeichen schwacher Nachfrage. @Dani80 bezweifelt, dass ein Autokonzern mit solchen Konditionen auskömmlich verdienen kann, und rechnet nicht mit einer zeitnahen Erholung. Gleichzeitig wirkt die Bewertung auf dem Papier niedrig – ein Spannungsfeld, das die Diskussion um den Titel prägt.

Das ist hier so wie Nike oder Novo Nordisk. Eigentlich auf dem Papier spottbillig von KGV und gute Dividende, aber der Turnaround fehlt oder zumindest der Ansatz dazu.

@Karsten84 in VW

Dass eine niedrige Bewertung allein nicht als Kurstreiber genügt, zeigt der Jahresvergleich: Vor zwölf Monaten notierte die Vorzugsaktie noch bei gut 92 Euro, seitdem ist knapp ein Viertel des Werts verloren gegangen.

Auch der Marktzuwachs selbst steht auf wackligen Füßen. Die Beratungsgesellschaft EY führt das Wachstum vor allem auf die staatliche Förderung der E-Mobilität zurück; liefen diese Subventionen aus, könnte auch der Absatz von Elektroautos deutlich einbrechen. Die konjunkturelle und politische Lage bleibe schwierig, die Hersteller müssten sich auf weitere schwierige Jahre einstellen. Für Volkswagen dürfte entscheidend sein, ob sich verlorene Marktanteile in Europa zurückgewinnen lassen. Kurzfristig rückt zunächst das Jahrestief bei 70,23 Euro in den Fokus.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MR8CF1
Ask: 0,52
Hebel: 19,13
mit starkem Hebel
MR80DL
Ask: 1,58
Hebel: 5,12
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR8CF1 MR80DL. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
3 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
4 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
5 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
6 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
7 NIO-Aktie nach 91% Crash: Vom Börsenstar zum Pennystock-Kandidaten? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Zollpause: Nvidia tritt vor Xi-Staatsbankett auf der Stelle

14:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stresstest: Deutsche Bank sinkt trotz Entwarnung der Aufseher

14:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Personalie: Secunet sackt nach Abgang der Finanzchefin ab

14:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Herbstgutachten: DAX kämpft sich vom Tagestief zurück

14:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungswerte: Rheinmetall fällt wieder unter 1000 Euro

14:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus: Dieser Kursbereich entscheidet über Rallye oder Abverkauf

14:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

2 Milliarden Euro für Bayer: Dieser Schritt sorgt für …

13:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Öl dreht binnen Stunden: Straße von Hormus im Fokus

12:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer