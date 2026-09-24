Anzeige
+++>>> TempraMed zündet den Wachstumsturbo: Rekordumsätze, Humana-Deal und nur 28 Mio. CAD Börsenwert <<<+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Herbstgutachten

DAX kämpft sich vom Tagestief zurück 24.09.2026, 14:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Kräftig angehobene Wachstumsprognosen und ein überraschend starkes Ifo-Geschäftsklima stützen den deutschen Leitindex nach einem schwachen Vormittag. Belastend wirken weiterhin hohe Ölpreise, steigende Anleiherenditen und angespannte Verhältnisse rund um die Straße von Hormus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 25.377,00 PKT +0,11 % L&S Exchange
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Der DAX hat sich am Donnerstag von seinem Tagestief deutlich erholt. Nachdem der Leitindex im Vormittagshandel bis auf 25.172 Punkte abgerutscht war und dabei erneut die viel beachtete 100-Tage-Linie unterschritten hatte, notierte er am frühen Nachmittag wieder bei rund 25.357 Punkten. Der Abstand zum Vortagesschluss von 25.410 Punkten schrumpfte damit auf gut 50 Punkte.

Institute verdoppeln Wachstumsprognose

Rückenwind kam von der Konjunktur. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Herbstprognose für 2026 nun ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent – im Frühjahr hatten sie lediglich 0,6 Prozent veranschlagt. Getragen werde die Erholung vor allem von höheren Exporten sowie staatlichen Ausgaben für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz. Zugleich hellte sich das Ifo-Geschäftsklima im September stärker auf als erwartet. Die Dekabank wertete das als Zeichen, dass sich die deutsche Wirtschaft trotz politischer Unwägbarkeiten und hoher Ölpreise widerstandsfähig zeige.

Ganz ohne Warnsignal kommt das Gutachten allerdings nicht aus: Die Ökonomen sehen den Aufschwung auf einem schmalen Fundament, weil hohe Energiepreise und strukturelle Probleme die Unternehmen weiter belasten.

Ölpreis bleibt der Taktgeber

Genau dort liegt der wunde Punkt. Der Ölmarkt gilt derzeit als maßgeblich für Inflations- und Zinserwartungen – und er kommt nicht zur Ruhe. Nach erneutem Beschuss eines Frachtschiffs in der Straße von Hormus und Drohungen aus Teheran, den Konflikt auf den Indischen Ozean auszuweiten, kostete ein Fass der Nordseesorte Brent wieder klar mehr als 100 US-Dollar. Die US-Sorte WTI verteuerte sich zuletzt um 1,2 Prozent auf 93,79 Dollar. Parallel kletterte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf mehr als 5,1 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2007.

Dass die Gespräche zwischen Washington und Teheran rasch Entspannung bringen, bezweifeln viele Anleger. Nutzer @Manolo0878 verweist auf die Machtverhältnisse im Iran:

Ich glaube, dass die gehandelte Hoffnung langsam schwindet und die Realität mit immer noch rückläufigen Reserven wieder die Oberhand gewinnt. [...] Die Iraner verhandeln vielleicht, aber die Revolutionsgarden haben nach wie vor das Sagen und bei denen klingt gar nichts nach Deal.

@Manolo0878 in DAX Prognose / Germany 40

Etwas Entlastung verschafft immerhin der Staatsbesuch von Chinas Präsident Xi Jinping in Washington: Die USA schieben die ausgesetzten Zusatzzölle auf chinesische Importe um weitere zwei Monate auf. Die Ölsorgen konnte diese Atempause im Zollstreit bislang allerdings nicht überlagern.

Nebenwerte weiter unter Druck

Deutlich schwächer präsentierte sich die zweite und dritte Reihe. Der MDAX gab zuletzt 0,6 Prozent auf 30.991 Punkte nach, der SDAX verlor 0,8 Prozent auf 18.193 Zähler. Belastet wurden vor allem Rüstungswerte, die europaweit auf Abgabebereitschaft stießen. Auf Wochensicht summiert sich das Minus des DAX auf rund 1,2 Prozent.

Charttechnisch orientierte Anleger richten den Blick auf klar definierte Marken. User @Meppi machte als Wendepunkt das Tief vom 15. September aus, von dem aus der Index damals bis in den Bereich von 25.800 Punkten gelaufen war. Als entscheidende Haltezone nennt @Funzel den Bereich zwischen 25.168 und 25.189 Punkten; nach oben rückt zunächst die offene Kurslücke bei 25.410 Punkten in den Fokus. Am Morgen hatte @NeverStop noch mit einem raschen Fall unter die Marke von 25.000 Punkten gerechnet – ein Szenario, das sich bislang nicht bestätigt hat.

Ob die Stabilisierung Bestand hat, dürfte maßgeblich von Ölpreis und Anleiherenditen abhängen. Sollte Brent dauerhaft über 100 Dollar notieren, könnte der Inflationsdruck die Zinserwartungen weiter nach oben treiben – die robusten Konjunkturdaten allein dürften das kaum ausgleichen.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MR49RS
Ask: 14,78
Hebel: 18,03
mit starkem Hebel
MK4JMX
Ask: 37,55
Hebel: 6,76
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR49RS MK4JMX. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
3 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
4 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
5 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
6 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
7 NIO-Aktie nach 91% Crash: Vom Börsenstar zum Pennystock-Kandidaten? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Zollpause: Nvidia tritt vor Xi-Staatsbankett auf der Stelle

14:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stresstest: Deutsche Bank sinkt trotz Entwarnung der Aufseher

14:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Personalie: Secunet sackt nach Abgang der Finanzchefin ab

14:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungswerte: Rheinmetall fällt wieder unter 1000 Euro

14:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus: Dieser Kursbereich entscheidet über Rallye oder Abverkauf

14:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

2 Milliarden Euro für Bayer: Dieser Schritt sorgt für …

13:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Öl dreht binnen Stunden: Straße von Hormus im Fokus

12:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Anleger werfen das Handtuch: TUI – Aktie steuert auf Abverkauf zu…

12:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer