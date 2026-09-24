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Airbus

Dieser Kursbereich entscheidet über Rallye oder Abverkauf 24.09.2026, 14:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Airbus: Dieser Kursbereich entscheidet über Rallye oder Abverkauf
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© Foto von Andrés Dallimonti auf Unsplash
Für die Airbus-Aktie brechen richtungsweisende Handelstage an. Die Korrektur der letzten Wochen zwingt die Aktie nunmehr auf einen wichtigen womöglich entscheidenden Kursbereich. Die Situation bietet durchaus Chancen, aber eben auch Risiken. Eine Bestandsaufnahme.
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Airbus - Dieser Kursbereich entscheidet über Rallye oder Abverkauf

Mitte August bildete die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190 WKN: 938914 SYM: AIR) im Kursbereich von 215 Euro eine markante Top-Formation aus. Nach einer kurzen Orientierungsphase hatten die Ende Juli veröffentlichten Halbjahreszahlen der Aktie doch noch Beine gemacht und sie auf 215 Euro geführt. Das eigentliche Ziel – der Widerstandsbereich um 220 Euro – blieb jedoch ungefährdet.

Airbus Aktienchart

Airbus legte solide Halbjahreszahlen vor und wusste vor allem auf der Ergebnisseite zu gefallen. So belief sich das bereinigte EBIT im 1. Halbjahr 2026 auf 2,727 Mrd. Euro. Das wiederum ist gegenüber dem 1. Halbjahr 2025  ein sattes Plus von 24 Prozent. Des Weiteren konnte Airbus mit einem starken Aufwärtsbestand punkten. Die Zahlen zündeten jedoch nicht sofort, sondern entwickelten erst im Nachgang ihren Charme.

Dennoch reichte die fundamentale Schubkraft nicht aus, die Aktie über die 220 Euro zu schieben. Die im Bereich von 215 Euro einsetzenden Gewinnmitnahmen beschäftigen die Airbus-Aktie noch heute. Nach dem Verlust der wichtigen Marke von 200 Euro rückt nun die zentrale Unterstützungszone um 190 Euro in den Fokus. Diese eminent wichtige Horizontalunterstützung wird aktuell von der 200-Tage-Linie und dem Aufwärtstrend (grün) verstärkt. 

Damit sind die Chancen, einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden, vergleichsweise hoch. Der Kursbereich hat große Relevanz als Unterstützung. Zudem ist die Aktie technisch überverkauft und wäre damit „reif“ für eine Gegenbewegung in Richtung 200 Euro oder 215 Euro. Ein Ausbruch über die 220 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich. Doch Obacht. Sollte die Unterstützung durchschlagen werden, wird es prekär. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben auf 180 Euro bzw. 170 Euro gerechnet werden.

Das sagen Analysten

Die Analysten der kanadischen RBC sind unverändert optimistisch für die Airbus-Aktie. Ihr Votum lautet „outperform“. Das Kursziel sehen sie bei sportlichen 250 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research bewerten die Aktie mit „buy“. Das Kursziel setzen sie mit 232 Euro an. Etwas zurückhaltender ist man im Hause Jefferies. Das Votum der Analysten für die Airbus-Aktie lautet hier „hold“, das Kursziel 200 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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