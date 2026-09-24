Anzeige
+++>>> TempraMed zündet den Wachstumsturbo: Rekordumsätze, Humana-Deal und nur 28 Mio. CAD Börsenwert <<<+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Rüstungswerte

Rheinmetall fällt wieder unter 1000 Euro 24.09.2026, 14:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ein schwacher Gesamtmarkt, steigende Ölpreise und die Nachwirkungen der gekappten Jahresprognose setzen dem Düsseldorfer Rüstungskonzern zu. Auch Renk, Hensoldt und europäische Branchenwerte geben deutlich nach. Auf Jahressicht hat sich der Kurs inzwischen fast halbiert, neue Impulse könnten erst vom Kapitalmarkttag im November kommen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 992,50 EUR -2,98 % Tradegate
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Rheinmetall steht erneut unter Druck. Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns gab am Donnerstag bis zum frühen Nachmittag 2,4 Prozent auf 998,35 Euro nach und notiert damit wieder unterhalb der Marke von 1.000 Euro. Im Tagestief ging es sogar bis auf 983,35 Euro abwärts.

Rüstungssektor verliert auf breiter Front

Der Rückschlag trifft nicht nur den Branchenprimus. Renk verbilligte sich um 3,2 Prozent auf 40,57 Euro und nähert sich damit dem Jahrestief von 39,85 Euro. Hensoldt büßte 3,0 Prozent auf 76,42 Euro ein. Auch europäische Wettbewerber gaben nach: BAE Systems verlor 1,5 Prozent, Leonardo 1,7 Prozent.

Warum Rheinmetall, Renk und Hensoldt meist im Gleichschritt steigen oder fallen, wollte Nutzer @Renk76md wissen. Die Antwort liegt in den gemeinsamen Treibern: Geopolitische Entwicklungen und die Verteidigungsbudgets der Regierungen bewegen den gesamten Sektor, weshalb Kapital häufig branchenweit zu- oder abfließt.

Ölpreis und Geopolitik drücken die Stimmung

Belastend wirkt zudem das schwache Gesamtumfeld. Steigende Ölpreise und anziehende Anleiherenditen setzen dem Aktienmarkt insgesamt zu, auch der DAX notierte im Minus. Parallel richtet sich der Blick auf die UN-Generalversammlung in New York sowie auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Russlands Außenminister Sergej Lawrow erteilte Überlegungen zu einer Waffenruhe im UN-Sicherheitsrat erneut eine Absage, während Wladimir Putin nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio zum G20-Gipfel im Dezember nach Miami eingeladen wurde. Viele Aktionäre sehen in dieser Gemengelage wenig Raum für eine nachhaltige Erholung.

Man muss sich nur aktuell den DAX anschauen. Bei dieser momentan globalen Gemengelage läuft nix nachhaltig.

@marcopolo71 in RHEINMETALL

Als konkreten Auslöser für die Verluste am Donnerstagvormittag verwies @Myrtle auf den Ölpreis, der zu diesem Zeitpunkt um mehr als zwei Prozent zugelegt hatte.

Prognosesenkung wirkt nach

Auf Jahressicht hat sich der Kurs von Rheinmetall nahezu halbiert – vor zwölf Monaten kostete das Papier noch rund 1.970 Euro. Seit Wochen pendelt die Aktie um die 1.000-Euro-Marke, im Wochenverlauf zwischen 983 und knapp 1.031 Euro. Nutzer @Kalle97 erkannte darin „genau den gleichen Verlauf wie die letzten Wochen“.

Belastet wird das Bild weiterhin von der Prognosesenkung im August: Nach dem Aus für das Fregattenprogramm F126 kappte der Konzern seine Umsatzerwartung für 2026 auf 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. User @SuperEVO sieht darin einen Grund für die anhaltende Schwäche und hält die Bewertung des Unternehmens nach wie vor für zu hoch – eine persönliche Einschätzung, keine Anlageberatung.

Etwas Rückenwind kam zuletzt aus Berlin: Verteidigungsminister Boris Pistorius wies die Kritik zurück, es fließe zu viel Geld in klassische Rüstungstechnik. Jefferies wertete das mit Blick auf die Portfolios von Rheinmetall und Renk als ermutigendes Signal. MWB Research bleibt bei seiner Einstufung „Hold“: Die hohen Auftragseingänge seien eingepreist, entscheidend sei nun deren Abarbeitung. Beides sind externe Einschätzungen und keine redaktionelle Empfehlung. Neue Impulse könnte erst der Kapitalmarkttag im November liefern.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GN1SWU
Ask: 0,82
Hebel: 18,93
mit starkem Hebel
GN1MFT
Ask: 1,87
Hebel: 6,47
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GN1SWU GN1MFT. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
3 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
4 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
5 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
6 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
7 NIO-Aktie nach 91% Crash: Vom Börsenstar zum Pennystock-Kandidaten? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Zollpause: Nvidia tritt vor Xi-Staatsbankett auf der Stelle

14:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stresstest: Deutsche Bank sinkt trotz Entwarnung der Aufseher

14:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Personalie: Secunet sackt nach Abgang der Finanzchefin ab

14:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Herbstgutachten: DAX kämpft sich vom Tagestief zurück

14:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus: Dieser Kursbereich entscheidet über Rallye oder Abverkauf

14:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

2 Milliarden Euro für Bayer: Dieser Schritt sorgt für …

13:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Öl dreht binnen Stunden: Straße von Hormus im Fokus

12:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Anleger werfen das Handtuch: TUI – Aktie steuert auf Abverkauf zu…

12:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer