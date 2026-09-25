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Das könnte bald knallen

Mehr als 50 Prozent Kurspotenzial für ASML? 25.09.2026, 12:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Das könnte bald knallen: Mehr als 50 Prozent Kurspotenzial für ASML?
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© ASML
Die Zahlen für das 3. Quartal 2026 werfen bereits ihre Schatten voraus. Nachdem der niederländische Anlagenbauer für die Chipindustrie im Juli starke Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026  veröffentlichte, ist die Erwartungshaltung an das neue Zahlenwerk entsprechend hoch.
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ASML Holding 1.529,90 EUR +1,08 % TTMzero RT
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ASML hat die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 3. Quartal für den 14. Oktober angekündigt.

Charttechnische Lage spitzt sich zu

Die ASML-Aktie (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) befindet sich aktuell in einer hochgradig spannenden charttechnischen Konstellation. Die Aktie ist zwischen dem langfristigen und zudem stark ausgebauten Aufwärtstrend und dem ausgehend vom Hoch bei 1.750 Euro initiierten kurzfristigen Abwärtstrend gefangen. Das Ganze kann man auch als symmetrische Dreiecksformation (grün dargestellt) interpretieren.

Diese Chartformationen sind ambivalenter Natur, werden aber nicht selten in Richtung des dominierenden Trends – in diesem Fall wäre es der Aufwärtstrend – aufgelöst. Etwaige Ausbruchsversuche erlangen jedoch erst Relevanz, sollten sie die Aktie über die Zone 1.600 Euro / 1.640 Euro oder aber unter den Kursbereich 1.400 Euro / 1.330 Euro führen.

Vor wenigen Tagen stand es kurzzeitig Spitz auf Knopf, als der Kurs unter den Aufwärtstrend rutschte und so zunächst ein Verkaufssignal ausgelöst wurde. Dieses erlangte jedoch keine Relevanz, die Unterstützungszone 1.400 Euro / 1.330 Euro hielt dem Druck stand. Die ASML-Aktie drehte nach oben ab und „rettete“ sich wieder in den Aufwärtstrend.

Aus charttechnischer Sicht ist ein Ausbruch aus dem Dreieck nur eine Frage der Zeit. Es bleibt allerdings abzuwarten, über welche Begrenzung die Aktie das Dreieck auflösen wird. Möglicherweise werden auch erst die anstehenden Q3-Daten der Aktie entsprechende Impulse geben.

Die Zahlen für das 2. Quartal fielen zwar bärenstark aus, vermochten es aber letztendlich nicht, der Aktie entscheidende Impulse zu geben. ASML konnte in der Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie bei der Bruttomarge punkten. Dieses gilt es nun zu wiederholen.

Analysten sehen noch gewaltiges Kurspotenzial

Die ASML-Aktie notiert aktuell bei etwa 1.550 Euro. Geht es nach einem Großteil der Analysten müsste die Aktie noch viel höher stehen. So stufen die Analysten von Bernstein Research die Aktie mit „outperform“ ein. Das Kursziel setzen sie mit sportlichen 2.500 Euro an. Die Analysten von JPMorgan bewerten die Aktie mit „overweight“. Das Kursziel sehen sie bei 2.100 Euro.

 

Bn-Redaktion/mt
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