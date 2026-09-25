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Evonik zieht nach BASF-Bericht kräftig an 25.09.2026, 14:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der Ludwigshafener Branchenprimus soll sich wegen eines Zusammenschlusses an den Essener Spezialchemiekonzern und dessen Großaktionär RAG-Stiftung gewandt haben. Dessen Papier klettert zeitweise erstmals seit Mai 2025 jenseits der 20-Euro-Marke. Beim potenziellen Bieter geht es dagegen abwärts.
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Evonik Industries 19,46 EUR +7,96 % TTMzero RT
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Ein Medienbericht über ein mögliches Kaufinteresse von BASF hat die Aktie von Evonik am Freitag kräftig nach oben getrieben. Das Papier des Essener Spezialchemiekonzerns notiert aktuell 8,3 Prozent höher bei 19,51 Euro, zeitweise ging es über 20 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2025.

Dem Bericht zufolge soll BASF sowohl auf Evonik als auch auf die RAG-Stiftung zugegangen sein. Die Stiftung hält rund 43 Prozent an Evonik, ihr Votum gilt als entscheidend für einen möglichen Zusammenschluss. Der Ludwigshafener Konzern wolle so Portfolio und Präsenz ausbauen, auch mit Blick auf die chinesische Konkurrenz. Stellungnahmen der Beteiligten liegen nicht vor. Die BASF-Aktie gibt derweil 2,3 Prozent auf 51,13 Euro nach.

Unter Evonik-Aktionären wird die Nachricht als Erklärung für einen Kursanstieg gelesen, der sich schon länger abgezeichnet habe.

Will BASF kaufen? Seit Wochen steigt es hier ja schon

@Berndbrot in EVONIK INDUSTRIES

Die Kursdaten decken sich mit dieser Beobachtung: Schon am Dienstag hatte ein Fachmagazin über eine Annäherung berichtet, auf Wochensicht steht ein Plus von gut elf Prozent. Ob tatsächlich ein Angebot folgt, ist offen. Bei einem Börsenwert von mehr als acht Milliarden Euro wäre ein Deal groß – in einer Branche, die unter hohen Energiepreisen leidet.

Bn-Redaktion/sb
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