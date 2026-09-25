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Gold bleibt stark

Doch Zinsen und Öl verändern die Ausgangslage 25.09.2026, 18:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold
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© Bild: iStock.com/monsitj
Der Goldpreis bewegt sich am Freitag bei rund 4.286 US-Dollar je Feinunze, umgerechnet rund 3.760 Euro, und bleibt damit auf einem hohen Niveau. Hohe Ölpreise, Inflationsrisiken und die weitere Entwicklung der US-Zinsen sorgen gleichzeitig für neue Impulse. Damit treffen beim Edelmetall derzeit mehrere Faktoren aufeinander, die für die nächste größere Kursbewegung entscheidend werden könnten.
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Gold notiert bei rund 4.286 Dollar

Gold bewegt sich am 25. September 2026 bei rund 4.286 US-Dollar je Feinunze, umgerechnet rund 3.760 Euro. Im bisherigen Tagesverlauf schwankte der Preis ungefähr zwischen 4.256 und 4.298 US-Dollar. Nach den deutlichen Kursbewegungen der vergangenen Wochen reagieren Anleger besonders sensibel auf Veränderungen bei Zinsen, Inflation und US-Dollar. Für das Edelmetall entsteht damit eine spannende Ausgangslage.

Hoher Ölpreis verändert die Rechnung

Zusätzliche Unsicherheit kommt vom Ölmarkt. Brent bewegte sich in dieser Woche zeitweise zwischen weniger als 98 US-Dollar und mehr als 103 US-Dollar je Barrel. Ein dauerhaft hoher Ölpreis kann die Inflation über Energie- und Transportkosten erneut verstärken. Für Gold ist diese Entwicklung zweischneidig. Steigende Inflation kann die Nachfrage nach dem Edelmetall erhöhen, gleichzeitig könnten hartnäckige Preissteigerungen die Erwartungen an die weitere Geldpolitik verändern.

US-Zinsen rücken in den Mittelpunkt

Entscheidend bleibt deshalb die Entwicklung der US-Zinsen. Gold wirft selbst keine laufenden Zinsen ab und steht damit in Konkurrenz zu Staatsanleihen und anderen verzinslichen Anlagen. Steigen die Renditen, erhöhen sich die Opportunitätskosten für Gold. Sinkende Renditen können dagegen für Unterstützung sorgen. Anleger beobachten daher neue Konjunktur- und Inflationsdaten besonders genau, da diese die Erwartungen an die nächsten geldpolitischen Schritte beeinflussen können.

Dollar kann zusätzlichen Druck ausüben

Auch der US-Dollar bleibt für die weitere Entwicklung wichtig. Da Gold international überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, kann ein stärkerer Dollar das Edelmetall für Käufer außerhalb des Dollarraums verteuern. Ein schwächerer Dollar wirkt dagegen häufig unterstützend. Für den Goldpreis kommt es deshalb nicht allein auf die Inflationsentwicklung an. Das Zusammenspiel aus Dollar, Anleiherenditen und Erwartungen an die Geldpolitik dürfte die kurzfristige Richtung wesentlich mitbestimmen.

Gold wartet auf neuen Impuls

Mit einem Goldpreis von rund 4.286 US-Dollar bleibt das Edelmetall auf einem hohen Niveau. Hohe Energiepreise und anhaltende Unsicherheit können die Nachfrage unterstützen. Gleichzeitig könnten steigende Renditen und ein festerer US-Dollar Gegenwind erzeugen. Entscheidend wird sein, welcher dieser Faktoren in den kommenden Handelstagen die Oberhand gewinnt. Damit rücken neue Inflations- und Konjunkturdaten für die nächste größere Bewegung beim Goldpreis in den Fokus.

Bn-Redaktion/tb
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