Anzeige
+++Hot Stock!: McDonald's, Starbucks und Loblaws zahlen bereits an dieses 76-Mio.-€-Unternehmen+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
TKMS in Lauerstellung

Notiert die Aktie bald wieder dreistellig? 26.09.2026, 11:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TKMS in Lauerstellung: Notiert die Aktie bald wieder dreistellig?
AI MODIFIED
© Symbolbild mit KI erstellt
Als TKMS im August die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 / 2026 veröffentlichte, fiel die Reaktion am Markt sehr positiv aus. Die Marktakteure honorierten das bärenstarke Zahlenwerk. Die Aktie jagte daraufhin nach oben und pulverisierte sämtliche Widerstände. Das Ganze mündete im Bereich von 108,8 Euro und damit auf einem neuen 52-Wochen-Hoch.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TKMS 84,45 EUR +0,30 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Der Höhenflug war jedoch nicht von langer Dauer. Gewinnmitnahmen setzten vergleichsweise schnell ein und beendeten den Höhenrausch abrupt. Nach einer kapitalen Rutschpartie kam die Aktie zuletzt im Bereich von 80 Euro zum Stehen. Hat die Aktie damit ihren Korrekturboden gefunden und notiert bald wieder dreistellig?

TKMS starke Q3-Daten hallen nach

Auch wenn es bis zur Veröffentlichung des Jahresberichts noch etwas dauern wird - TKMS hat diesen für den 7. Dezember angekündigt – schürt der starke Bericht über die ersten drei Quartale doch positive Erwartungen. So gelang es TKMS in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 / 2026, den Umsatz um 19 Prozent auf 1,890 Mrd. Euro zu steigern. Die bereinigte EBIT-Marge lag mit 5,8 Prozent hingegen leicht unter dem Wert (6,1 Prozent) der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 / 2025. Auf die Daten gingen wir detailliert im Kommentar vom 13. August ein.

Chartanalyse

Obgleich das Momentum aktuell aus dem Rüstungsbereich gewichen ist, sehen Analysten noch beachtliches Aufwärtspotenzial für die TKMS-Aktie. So bestätigten die Analysten von Bernstein Research ihr Votum „outperform“ für die Aktie. Das Kursziel setzen sie mit 125 Euro an. Das wären ausgehend von dem aktuellen Kursniveau der Aktie fast 50 Prozent. Die Analysten von Deutsche Bank Research stoßen ins gleiche Horn. Ihr Votum lautet „buy“. Das Kursziel für die Rüstungsaktie hoben sie von 110  Euro auf 112 Euro an. 

Zusammengefasst

Der Kursrückgang der letzten Wochen hat die Aktie auf ein spannendes Niveau zurückgebracht. Die wichtige Unterstützung von 80 Euro hat gehalten – soweit die gute Nachricht. Ein erster Versuch, den Widerstand von 90 Euro aufzubrechen, scheiterte jedoch. In diesem Punkt muss die TKMS-Aktie nachbessern. Kurzum: Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Die TKMS-Aktie muss über den Widerstandsbereich um 90 Euro, um Aufwärtsmomentum in Richtung 100 Euro zu kreieren. Etwaige Rücksetzer sollten tunlichst auf 80 Euro begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, muss mit weiteren Abgaben auf 70 Euro gerechnet werden.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ6NRS
Ask: 1,62
Hebel: 5,13
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ6NRS. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
3 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
4 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
5 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
6 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
7 NIO-Aktie nach 91% Crash: Vom Börsenstar zum Pennystock-Kandidaten? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Rheinmetall 36 Prozent im Minus: Warum Analysten jetzt dagegenhalten…

13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal-Aktie springt hoch: Übernahmegerüchte sorgen für Bewegung…

13:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX mit Paukenschlag ins Wochenende: Allianz – Ist der Rücksetzer…

11:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold bleibt stark: Doch Zinsen und Öl verändern die Ausgangslage

Gestern 18:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Fresenius Medical Care: China sorgt für eine Millionenbelastung

Gestern 18:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Brent unter 100 Dollar: Die Entspannung könnte trügerisch sein

Gestern 18:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Iran-Gespräche: Ölpreis gibt trotz Huthi-Raketen weiter nach

Gestern 14:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rückruf: VW-Aktie bleibt trotz Lenkungsproblem stabil

Gestern 14:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer