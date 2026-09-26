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DAX mit Paukenschlag ins Wochenende

Allianz – Ist der Rücksetzer eine (einmalige) Einstiegsgelegenheit? 26.09.2026, 11:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX mit Paukenschlag ins Wochenende: Allianz – Ist der Rücksetzer eine (einmalige) Einstiegsgelegenheit?
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© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der DAX überraschte im gestrigen Freitagshandel mit einem beeindruckenden Schlusssprint. Im späten Handel kam noch einmal Kaufstimmung auf. Der deutsche Leitindex überwand die wichtige Marke von 25.500 Punkten. Nach einer recht anspruchsvollen Handelswoche stimmt der robuste Wochenschluss für die nächsten Handelstage optimistisch.
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Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 427,05 EUR +0,59 % Lang & Schwarz
DAX 25.642,00 PKT +0,37 % Lang & Schwarz
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Das Handelsgeschehen in den letzten Tagen wurde maßgeblich vom volatilen Auf und Ab der Ölpreise beeinflusst. Sinkende Ölpreise wurden wohlwollend von den Aktienmärkten quittiert. Wieder anziehende Ölpreise schürten hingegen Inflations- und Zinssorgen. Sorgen bereiten auch die Niveaus der Anleiherenditen. So bewegen sich unter anderem die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf einem Niveau nahe der Marke von 5,2 Prozent. Die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen notieren mit 4,9 Prozent nur unwesentlich unterhalb von 5 Prozent. Für die Aktienmärkte sind das durchaus belastende und bedrohliche Niveaus.

Zu den Aktien, die zuletzt deutlich zurückkamen, gehört die Allianz-Aktie. Dem Anfang September im Bereich von 454 Euro ausgebildeten Verlaufshoch folgten knackige Gewinnmitnahmen. Die Aktie unterschritt dabei die wichtige Unterstützung von 430 Euro. Wie ist dieser Rücksetzer zu bewerten? Droht der Aktie aus charttechnischer Sicht weiteres Ungemach oder stellt das Ganze eine interessante Kaufgelegenheit dar?

Allianz – Ist der Rücksetzer eine (einmalige) Einstiegsgelegenheit?

Noch Anfang September bildete die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) im Bereich von 454 Euro ein markantes Hoch aus. In dieser Phase hätte es wohl niemanden überrascht, wenn sich die Aktie des Versicherungskonzerns in Richtung 500 Euro vorgearbeitet hätte. Aber mit den Erwartungen ist das bekanntlich so eine Sache. Statt Rallyefortsetzung hieß es dann Gewinnmitnahmen.

Chart

Aus charttechnischer Sicht verschärfte sich die Lage recht schnell, als es für die Aktie unter den Kursbereich von 440 Euro / 430 Euro ging. Damit schritt die Top-Bildung entscheidend voran. Die nächste Chance, den Abverkauf aufzuhalten, hat die Aktie nunmehr im Bereich von 410 Euro. Das Unterfangen sollte tunlichst gelingen, anderenfalls würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 395 Euro drohen. Dort verläuft die zentrale Unterstützung samt 200-Tage-Linie. Ein Rücksetzer würde eine Neubewertung notwendig machen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 440 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank stufen die Allianz mit „kaufen“ ein. Den fairen Wert hoben die Analysten von 486 Euro auf 495 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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