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DAX wankt zum Wochenstart

Deutsche Telekom – Geht der Kursrutsch in die nächste Runde? 28.09.2026, 12:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX wankt zum Wochenstart: Deutsche Telekom – Geht der Kursrutsch in die nächste Runde?
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© bn
Dass die aktuelle Handelswoche für die Aktienmärkte im Allgemeinen und für den DAX im Speziellen eine Herausforderung werden würde, verdeutlichte bereits der Blick auf die lange Liste anstehender Konjunkturdaten, die vor allem ab Mittwoch erwartet werden.
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Doch bereits zu Wochenbeginn bläst dem deutschen Leitindex kräftiger Gegenwind entgegen. Die Ölpreise legen zu Wochenbeginn kräftig zu. Inflations- und Zinssorgen bekommen wieder neue Nahrung. Das wiederum lässt die Renditen der (US-)Staatsanleihen stark ansteigen. Der Druck auf die Aktienmärkte nimmt stark zu, nachdem etwa die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen die Marke von 5,2 Prozent überschritten haben.

Für den DAX wird es aus charttechnischer Sicht so langsam ungemütlich. Dem Index gelingt es nicht, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren. Vorstöße auf der Oberseite fielen zuletzt vergleichsweise schnell wieder in sich zusammen. Zu einem Test der 26.000er Marke kam es nicht. Aufgrund der aktuellen charttechnischen Konstellation und vor dem Hintergrund der fundamentalen Gemengelage ist ein Test der 25.000 Punkte noch immer nicht vom Tisch. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.

Obacht ist auch mit Blick auf die aktuelle Konstellation der Deutschen-Telekom-Aktie geboten. Der Verlust der wichtigen Marke von 28 Euro wirkt nach.

Deutsche Telekom – Geht der Kursrutsch in die nächste Runde?

Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) hatte noch Mitte September die große Gelegenheit, mit einem beherzten Sprung über die Widerstandszone 29,5 Euro / 30,5 Euro die imposante V-Formation (orange) und damit die Aufwärtsbewegung voranzutreiben. Das Unterfangen scheiterte und die Dinge nahmen ihren Lauf. Mit dem Bruch der Marke von 28 Euro musste die Aktie einen herben Rückschlag hinnehmen. Gleichzeitig muss mit weiteren Abgaben auf 26 Euro oder gar auf 24 Euro gerechnet werden.

In den letzten Tagen versuchte sich die Deutsche Telekom an einer Erholung oder vielmehr an einem Stabilisierungsversuch, denn auch der Deutschen-Telekom-Aktie fehlt es gegenwärtig an Durchschlagskraft. Kurzum: Der aktuelle Stabilisierungsversuch könnte den nächsten Kursrutsch in Richtung 26 Euro und 24 Euro einleiten. Erst ein Sprung über die Marke von 28 Euro würde das Chartbild aufhellen. Um die Aufwärtsbewegung wiederzubeleben, muss es jedoch über den markanten Widerstandsbereich 29,5 Euro / 30,5 Euro gehen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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