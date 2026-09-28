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Renk – Aktie unter Druck

Wenn diese Unterstützung nicht hält, droht ein Kursbeben 28.09.2026, 13:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Renk – Aktie unter Druck: Wenn diese Unterstützung nicht hält, droht ein Kursbeben
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© Symbolbild mit KI erstellt
Die Aktie des Augsburger Herstellers von Antriebssystemen Renk kommt derzeit nicht in Fahrt. Damit ist die Renk-Aktie im Rüstungssektor nicht allein. Das Momentum ist mehrheitlich aus den Rüstungswerten gewichen. Auch der Rheinmetall-Kurs unterhalb von 1.000 Euro verdeutlicht es. Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns steht massiv unter Druck. Und auch bei der Renk-Aktie sieht es nicht viel besser aus. Ganz im Gegenteil. Sollte eine wichtige Unterstützung durchschlagen werden, könnte noch ein weiteres Kursbeben drohen.
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Renk steuert auf Kursdebakel zu

Vor knapp einem Jahr – genauer gesagt Anfang Oktober 2025 – notierte die Renk-Aktie noch bei etwa 90 Euro. Der Weg in Richtung 100 Euro schien vorgezeichnet. Doch es kam anders. Gewinnmitnahmen setzten ein. Der Rüstungssektor verlor insgesamt an Strahlkraft. Anleger begannen, ihren Fokus auf andere Sektoren an der Börse zu richten.

Chartanalyse

Für die Renk-Aktie (WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK) begann ein stetiger Abstieg. Unterstützung um Unterstützung, Kursbereich um Kursbereich gingen verloren. Rund um die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Anfang August bäumte sich die Aktie noch einmal auf, doch oberhalb von 52 Euro wurde die Luft dünn. Die Aktie geriet erneut unter Druck.

In der aktuellen Phase steht der außerordentlich wichtige Kursbereich von 40 Euro im Fokus. Die Relevanz dieser Unterstützung ist im Chart deutlich zu erkennen. Die Ausgangslage ist dabei denkbar eindeutig: Ein Rücksetzer unter die 40 Euro könnte eine heftige Rutschpartie entfesseln. In deren Verlauf könnte es zum Test der 30 Euro kommen. Um das Chartbild aufzuhellen und zu stabilisieren, bedarf es eines deutlichen Vorstoßes über die Zone 50 Euro / 52 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg stufen Renk nach wie vor mit „buy“ ein. Das Kursziel sehen sie  unverändert bei 72 Euro. Die Analysten von Goldman Sachs wurden optimistischer. Sie stuften die Renk-Aktie von „neutral“ auf „buy“ hoch. Das Kursziel beließen die Analysten jedoch bei 65 Euro.

Zusammenfassung

Die recht robusten H1-Daten vermochten es nicht, die Korrektur zu stoppen. Aktuell ist es für Rüstungsaktien schwer, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Das Erreichen der eminent wichtigen Marke von 40 Euro bringt die Renk-Aktie aber zumindest an einen potenziellen Wendepunkt. Sollte der Kursbereich halten, könnte das der Grundstein für eine Erholung sein, doch wehe, wenn es darunter gehen sollte. 

Bn-Redaktion/mt
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