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DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche

Münchener Rück – Es brodelt gewaltig. Wann knallt es? 27.09.2026, 09:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche: Münchener Rück – Es brodelt gewaltig. Wann knallt es?
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© Bild: istockphoto.com/Anne Czichos
Der DAX rettete sich mit einem Schlussspurt ins Wochenende. Der Wochenschluss oberhalb von 25.500 Punkten ist im Hinblick auf die neue Handelswoche eine gute Ausgangsposition. Und die neue Handelswoche wird es in sich haben.
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Münchener Rück 512,10 EUR +0,08 % Lang & Schwarz
DAX 25.642,00 PKT +0,37 % Lang & Schwarz
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Das erste Highlight sind die aktuellen Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board). Diese werden am Dienstag (29. September) veröffentlicht. Der Mittwoch hat es dann in sich – PCE-Daten, frische Daten zum US-BIP und nicht zuletzt der Chicagoer Einkaufsmanagerindex werden am 30. September erwartet. Der Tag könnte richtungsweisenden Charakter haben. Den abschließenden Höhepunkt der anstehenden Handelswoche dürfte der US-Arbeitsmarktbericht für September bilden.

Die Vielzahl der Daten und nicht zuletzt auch deren Relevanz könnte die Aktienmärkte beeinflussen. Werden die Daten die Zinsängste weiter befeuern? Die nächsten Tage werden Aufschluss darüber geben.

Aus charttechnischer Sicht muss es das Ziel für den DAX sein bzw. bleiben, die Marke von 25.000 Punkten zu verteidigen. Sollte es für den deutschen Leitindex darunter gehen, könnte es ungemütlich werden. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein Ausbruch über die 26.000 Punkte muss her, um das Aufwärtsmomentum wieder anzukurbeln.

Die Münchener Rück gehört ob der charttechnischen Konstellation aktuell zu den spannendsten DAX-Titeln. Seit geraumer Zeit läuft die Aktie innerhalb einer Handelsspanne seitwärts. Der Druck im Kessel steigt unablässig. Ein Ausbruch ist nur eine Frage der Zeit – doch über welche Begrenzung löst die Münchener Rück die Handelsspanne auf?

Chart

Münchener Rück – Es brodelt gewaltig. Wann knallt es?

Die Münchener Rück (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer hochgradig spannenden Konstellation. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Aktie des Rückversicherers (09. September) brach die Aktie aus einer symmetrischen Dreiecksformation (orange) aus, die sich innerhalb der Handelsspanne mit 500 Euro auf der Unterseite und 530 Euro auf der Oberseite gebildet hatte. 

Es folgte ein Versuch, die obere Begrenzung der Handelsspanne aufzubrechen. Doch dieser verlief erfolglos. Die Aktie wurde zurückgeworfen. Kurzzeitig ging es dabei auch unter die 500 Euro. Zwischenzeitlich hat sich die Lage beruhigt. Die Münchener Rück ist in die Handelsspanne zurückgekehrt. Aktuell verlagert sich das Handelsgeschehen wieder in Richtung obere Begrenzung. Ein Ausbruch über die 530 Euro würde den Kursbereich 560 Euro / 570 Euro in den Fokus rücken. Hingegen könnte ein Rücksetzer unter die 500 Euro weitere Abgaben auf 485 Euro bzw. 460 Euro provozieren.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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