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Brechen bei Gold am 30. September alle Dämme?

Newmont Corp. – Goldminenaktie im Fokus 27.09.2026, 09:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Brechen bei Gold am 30. September alle Dämme? Newmont Corp. – Goldminenaktie im Fokus
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© Symbolbild mit KI erstellt
Der Goldpreis steht seit geraumer Zeit unter Druck. Die hohen Ölpreise schürten permanent Inflations- und Zinsängste. Das führte zum dramatischen Anstieg der Anleiherenditen. So jagten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zuletzt auf über 5,2 Prozent. Das ist ein Niveau, das man in den letzten 10 Jahren nicht gesehen hat. Die Renditen der nicht minder wichtigen 2-jährigen US-Staatsanleihen hatten bereits die Marke von 5 Prozent ins Visier genommen, ehe sich am Freitag eine leichte Entspannung einstellte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Newmont Corporation 106,28 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Gold 4.270,49 USD -0,39 % Forex
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Hohe Anleiherenditen wiederum stützen den US-Dollar. Entsprechend präsentiert sich der Greenback aktuell in blendender Verfassung. Der US-Dollar-Index hat die Marke von 100 Punkten überwunden und treibt den Ausbruch konsequent voran.

In den nächsten Handelstagen stehen weitere eminent wichtig US-Daten zur Veröffentlichung an. Diese könnte die Zinsängste befeuern oder aber in den Hintergrund drängen – mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Anleiherenditen, den US-Dollar und eben auch Gold.  

Besondere Spannung verspricht dabei der Mittwoch. Am 30. September werden neben den aktuellen Daten zur Entwicklung des US-BIP auch die eminent wichtigen PCE-Daten veröffentlicht. Für die Fed ist die Kernrate der PCE-Daten der eigentliche Inflationsindikator. Am Freitag steht noch die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für September an. Diese Daten könnten die Karten ebenfalls neu mischen.

Für den Goldpreis muss es zunächst darum gehen, auf der Unterseite nicht ins Rutschen zu kommen. Ein Verbleib oberhalb von 4.200 US-Dollar ist daher von elementarer Bedeutung. Unter die Preiszone 4.000 US-Dollar / 3.950 US-Dollar darf es nicht gehen, anderenfalls müsste mit eine Beschleunigung der Korrektur gerechnet werden. Auf der Oberseite richten sich die Blicke auf die Widerstände bei 4.500 US-Dollar und 4.800 US-Dollar.

Chartanalyse

Newmont Corp. – Goldminenaktie im Fokus

Die aktuelle Goldpreisentwicklung limitiert die Aktienkurse der Produzenten. Ende August stieß die Newmont-Aktie (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) vielversprechend in den Kursbereich von 135 US-Dollar vor, musste aber in Anbetracht des Gegenwinds vom Goldpreis den Rückzug antreten.

Seit geraumer Zeit testet die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten den markanten Unterstützungsbereich um 120 US-Dollar. Im bullischen Idealfall gelingt es Newmont, dort den Korrekturboden auszubilden. Sollte es darunter gehen, muss mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Auch ein Test der 100 US-Dollar wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Um die Kursrallye wieder zu beleben, bedarf es eines Vorstoßes über die 135 US-Dollar.  

Bn-Redaktion/mt
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