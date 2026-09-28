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Bald bei 70 Euro?

RWE –Aktie macht enormen Druck 28.09.2026, 14:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bald bei 70 Euro? RWE –Aktie macht enormen Druck
AI MODIFIED
© RWE
Die RWE-Aktie gehört in der aktuellen Phase zu den stärksten Titeln innerhalb des DAX. Bereits in zurückliegenden, von Turbulenzen und Verunsicherung geprägten Börsenphasen gehörten Aktien von Versorgern zu den von Anlegern gesuchten Werten.
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Kurzum: Die RWE-Aktie überzeugt fundamental und auch charttechnisch. Aber sie wirkt noch ein wenig gehemmt und limitiert. Um den Knoten zu lösen, muss es über einen wichtigen Widerstandsbereich gehen. Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf.

Aktie macht enormen Druck

Das untere Chartbild verdeutlicht es: Bei der RWE-Aktie brodelt es gewaltig. Die Aktie ist seit Wochen innerhalb einer Handelsspanne gefangen. Dabei kristallisierten sich die Begrenzungen bei 55 Euro auf der Unterseite und 60 Euro auf der Oberseite als limitierende Kursbereiche heraus.

Immer wieder versuchte sich die RWE-Aktie an einem aufwärtsgerichteten Ausbruch. Bislang blieben die Erfolge begrenzt. Spätestens oberhalb von 62 Euro wurde die Luft für die Aktie dünn und sie kippte wieder in die Handelsspanne. Seit einigen Tagen macht die RWE-Aktie enormen Druck auf die obere Begrenzung. Die ansteigende Dreiecksformation ist das Ergebnis dieser Bemühungen. Jederzeit könnte es zu einem Ausbruch über die 60 Euro kommen. Ein solcher würde allerdings nur Relevanz erlangen, sollte es für die RWE-Aktie im Anschluss über die 62 Euro gehen. Obacht wäre hingegen geboten, sollte RWE unter die 55 Euro zurücksetzen.

RWE stockt Amprion-Anteil weiter auf

RWE gab zuletzt bekannt, seinen Anteil an der Beteiligungsgesellschaft M 31 erhöht zu haben und damit die Mehrheit zu halten. M 31 ist wiederum am Übertragungsnetzbetreiber Amprion beteiligt, sodass der durchgerechnete RWE-Anteil an Amprion mittlerweile bei 58 Prozent liegt. Amprion betreibt ein großes Höchstspannungsnetz, das für die Energiewende von entscheidender Bedeutung ist, transportiert es doch nicht zuletzt den aus Windenergie gewonnenen Strom von Nord nach Süd.

Analysten bullisch für RWE

Die Analysten von Berenberg bestätigten unlängst ihr Votum „buy“ für die RWE-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 72 Euro.

Zusammenfassung

RWE steht fundamental exzellent dar. Das honoriert der Markt bereits. Die RWE-Aktie wird gesucht. Eine Bewegung über den Kursbereich die 60 Euro / 62 Euro könnte auch technisch orientierte Anleger in die Aktie ziehen und dem Kursverlauf einen kräftigen Schub geben. Bei einem Ausbruch über die 62 Euro könnte eine Bewegung auf 70 Euro winken.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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