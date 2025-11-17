Anzeige
+++Starke Bohrergebnisse Glencore schließt Schmelzen – die USA suchen Ersatz. Diese Aktie sitzt am richtigen Ort+++
5-Billionen-Markt

Musk und Huang setzen auf den nächsten Mega-Trend: Humanoide Roboter 17.11.2025, 17:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Humanoide Rboter
© Bild von Leo von Pixabay
Nach dem Boom der digitalen KI wenden sich Tech-Milliardäre wie Elon Musk, Jeff Bezos und Jensen Huang dem nächsten gigantischen Trend zu: der Humanoiden Robotik. Experten sehen in der Verschmelzung von fortschrittlicher Intelligenz und menschenähnlichen Körpern einen Markt, der bis 2050 ein potenzielles Volumen von bis zu 5 Billionen US-Dollar erreichen könnte. Massive Investitionen von Big Tech und Regierungen befeuern diesen Boom, der durch den chronischen Arbeitskräftemangel weltweit getrieben wird.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Humanoid Global Holdings 0,69 EUR -29,95 % Lang & Schwarz
Amazon 201,20 EUR -0,38 % Baader Bank
NVIDIA 161,60 EUR -1,29 % Quotrix Düsseldorf
Tesla 361,40 EUR +3,60 % Lang & Schwarz

Physische KI als Revolution
Humanoide Roboter sind die Antwort auf den weltweiten Fachkräftemangel, der in der US-Fertigungsindustrie bereits zu Verlusten in Billionenhöhe geführt hat. Die Technologie ermöglicht es KI, von der Cloud in die reale Welt einzutreten – von der Navigation durch Lagerhäuser bis zur Unterstützung in der Altenpflege. Schätzungen zufolge wird dieser Markt bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von fast 40% wachsen.

Die Visionäre treiben die Entwicklung
Die Entwicklung wird von den Tech-Titanen angeführt: Elon Musk plant die Serienproduktion des Tesla Optimus für 2026, um Fließbänder und Haushalte zu revolutionieren. Jensen Huangs Nvidia liefert als "Gehirn" der Roboter die notwendige Rechenleistung. Humanoide wie Digit von Agility Robotics sind bereits in den Lagerhäusern von Amazon im Einsatz und beweisen, dass die Technologie sicher und effizient skaliert werden kann.

Massive staatliche und private Unterstützung
Der Boom wird durch enorme Kapitalflüsse gestützt. Die EU investiert über Programme wie "Horizon Europe" in die Robotik-Forschung, während das US-Verteidigungsministerium und die US-India Deep Tech Alliance (mit über 1 Milliarde US-Dollar) einen harten globalen Wettlauf um die technologische Vorherrschaft signalisieren.

Investment-Vehikel im Fokus
Unternehmen wie Humanoid Global Holdings positionieren sich, um von diesem Wandel zu profitieren. Das Investment-Vehikel bündelt Anteile an führenden Pionieren wie Agility Robotics und Cartwheel Robotics und bietet Anlegern einen diversifizierten Zugang zu diesem potenziell explosiven Sektor. Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, Kapital in die vielversprechendsten Unternehmen aus den Bereichen Hardware und Software zu lenken, um von dem erwarteten Billionen-Boom zu profitieren.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ42U7
Ask: 0,93
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UJ0XS5
Ask: 2,87
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ42U7 UJ0XS5. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Bei Schwarzarbeit künftig Barbershops im Visier Hauptdiskussion
3 IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung Beyond the Needle von Basel Launch Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
5 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
6 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
7 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Kapitalbedarf: Amazon holt sich die Milliarden für den KI-Ausbau

18:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Heidelberg Materials: Barclays sieht 20 Prozent Potenzial!

18:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ferrari vs Porsche: Wer gewinnt das Marge-Match?

17:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Google-Aktie: Investor-Legende kauft ein – 40-Milliarden-Wette auf…

16:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir verliert an Schwung nach britischem Großauftrag im …

15:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

UBS prüft Umzug in die USA, Schweiz droht Kontrollverlust über …

15:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

E.ON nach dem Kursrutsch: Sind das bereits Kaufkurse?

12:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Das sieht gar nicht gut aus: Deutsche Bank – Obacht! Aktie…

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer