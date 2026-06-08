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6,44 Millionen Euro

Nel ASA Aktie explodiert nach Vergleich 08.06.2026, 16:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

6,44 Millionen Euro: Nel ASA Aktie explodiert nach Vergleich
© Foto von Steve Harvey auf Unsplash
Die NEL ASA Aktie rückt nach einer wichtigen Einigung in den Fokus. Der norwegische Wasserstoff Spezialist hat den Rechtsstreit mit Iwatani Corporation of America beendet. An der Börse reagiert der Kurs deutlich positiv.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NEL ASA 0,2795 EUR +8,75 % Lang & Schwarz
Cavendish Hydrogen 0,717 EUR -0,07 % Lang & Schwarz
Plug Power 2,778 EUR -0,31 % Lang & Schwarz

Rechtsstreit in den USA beendet

Nel ASA hat gemeinsam mit Iwatani Corporation of America und Cavendish Hydrogen eine außergerichtliche Einigung erzielt. Der Konflikt betraf Wasserstoff Tankstellen in Kalifornien und stand im Zusammenhang mit Verträgen über die Lieferung von Betankungsanlagen und Dienstleistungen. Iwatani hatte Anfang 2024 Klage gegen Nel, mehrere frühere Nel Einheiten sowie vier Einzelpersonen eingereicht.

Millionenlast wird kalkulierbar

Der auf Nel ASA entfallende Vergleichsbetrag liegt bei rund 6,44 Millionen Euro. Mit der Einigung entfallen weitere Prozesskosten, zugleich wird das Rechtsrisiko in den USA reduziert. Für den Wasserstoff Konzern ist das wichtig, weil juristische Unsicherheiten gerade bei defizitären Wachstumswerten wie Nel ASA, Plug Power oder ITM Power die Bewertung stark belasten können.

NEL ASA Aktie legt kräftig zu

Am heutigen Handelstag kann die NEL ASA Aktie bisher um plus 5,86 Prozent auf 0,2800 Euro steigen. Gegenüber dem Schlusskurs des Vortags entspricht das einem Gewinn von 0,0155 Euro. Damit zeigt das Papier nach dem deutlichen Minus von 10,94 Prozent am vorherigen Handelstag wieder ein freundlicheres Bild. In den vergangenen drei Monaten liegt die Aktie um plus 34,39 Prozent vorn.

Wasserstoff Markt bleibt schwierig

Nel ASA zählt zu den bekanntesten Playern im Bereich grüner Wasserstoff. Das Unternehmen entwickelt Elektrolyseure und Wasserstoff Tankstellen für Industrie, Energie und Mobilität. Die Marktstellung bleibt stark, doch die Profitabilität ist weiter eine Herausforderung. Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören ITM Power, Plug Power, Cummins und Siemens Energy, die ebenfalls um Aufträge im Wasserstoff Markt kämpfen.

Signal für künftige Projekte

Die Einigung beendet einen Streit, der aus technischen und operativen Problemen in einer jungen Industrie entstanden war. Nel, Iwatani und Cavendish Hydrogen halten sich nach der Beilegung weitere Zusammenarbeit offen. Für die NEL ASA Aktie zählt nun, ob aus dem bereinigten Risiko neue Dynamik bei Aufträgen, Margen und Wasserstoff Infrastruktur entsteht.

Bn-Redaktion/ar
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