Abnehm-Boom

Überraschender Deal bei Novo Nordisk 09.03.2026, 11:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Medikamente
© Symbolbild Medikamente
Ein überraschender Strategiewechsel im milliardenschweren Markt für Abnehmmedikamente sorgt für Bewegung an der Börse. Zwei Unternehmen, die sich noch vor wenigen Wochen vor Gericht gegenüberstanden, planen nun eine Zusammenarbeit. Für Anleger könnte die neue Allianz weitreichende Folgen im schnell wachsenden Telemedizin- und Adipositas-Sektor haben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 33,78 EUR -1,09 % Lang & Schwarz
Hims & Hers Health Registered (A) 19,28 EUR +42,34 % Baader Bank

Überraschende Allianz nach öffentlichem Streit

Der Telemedizinanbieter Hims & Hers sorgt an den Märkten für Aufsehen. Nachdem bekannt wurde, dass Novo Nordisk seine Abnehmmedikamente künftig über die Plattform vertreiben will, sprang die Aktie des Unternehmens im vorbörslichen US-Handel um 47 % nach oben. Die beiden Unternehmen wollen ihre neue Partnerschaft bereits am Montag offiziell ankündigen.

Die Einigung beendet einen monatelangen Konflikt zwischen den Firmen, der zuletzt sogar vor Gericht ausgetragen wurde.

Von der Klage zur Kooperation

Noch im Februar hatte Novo Nordisk Hims verklagt. Der Pharmakonzern warf dem Telemedizinanbieter vor, eine Nachahmerversion seiner neuen Wegovy-Abnehmpille auf den Markt gebracht zu haben. Dabei soll Hims laut Novo die US-Patente auf den Wirkstoff hinter den Blockbustern Ozempic und Wegovy verletzt haben.

Der damalige Vorstoß von Hims wurde von Novo-Chefjurist John Kuckelman scharf kritisiert. Er bezeichnete die Ankündigung als „ungeheuerlich“.

Markt reagiert sofort auf den Deal

Die Aussicht auf eine Zusammenarbeit sorgte sofort für deutliche Kursbewegungen. Neben dem Kurssprung von Hims legte Novo Nordisk im frühen Handel in Kopenhagen um weniger als 1 % zu. In einer früheren Reaktion im nachbörslichen Handel hatte die Hims-Aktie bereits rund 40 % zugelegt.

Analyst Michael Cherny von Leerink Partners kommentierte die Entwicklung deutlich: „Es gibt keine andere Möglichkeit, die Hims-Nachricht zu beschreiben als eine Überraschung und einen klaren positiven Faktor für die Aktie.“

Druck im boomenden Abnehm-Markt wächst

Der Schritt von Novo Nordisk kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Wettbewerb im lukrativen Markt für Adipositas-Medikamente intensiver wird. Besonders Eli Lilly gewinnt mit seinem Präparat Zepbound an Aufmerksamkeit, das in klinischen Studien stärkere Gewichtsverluste als Wegovy erzielt haben soll.

Zugleich hatten Telemedizinplattformen und sogenannte Compounding-Apotheken den Markt in den vergangenen Jahren mit günstigeren Nachahmerpräparaten überschwemmt.

Regulierung und Vertrieb im Fokus

Die Engpässe bei den Originalpräparaten haben sich inzwischen weitgehend aufgelöst. Trotzdem versuchen Anbieter weiterhin, modifizierte Varianten der Medikamente zu verkaufen, etwa durch veränderte Dosierungen oder zusätzliche Inhaltsstoffe.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat inzwischen signalisiert, gegen diese Praxis stärker vorzugehen. Novo betont zugleich, dass Kooperationen mit digitalen Plattformen wichtig bleiben. Ein Unternehmenssprecher erklärte: „Wir stehen ständig im Austausch mit Unternehmen, die helfen können, den Zugang zu FDA-zugelassenen Medikamenten für Menschen mit chronischen Erkrankungen zu verbessern.“

Bn-Redaktion/ts
