221 % Kursgewinn:
Und jetzt kommt der größte Trigger: FDA-Entscheidung steht bevor
Anzeige
Abnehmboom eskaliert

Novo Nordisk schließt Deal doch ein Rivale startet Preisangriff 11.03.2026, 16:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Abnehmboom eskaliert: Novo Nordisk schließt Deal doch ein Rivale startet Preisangriff
© Foto von Towfiqu barbhuiya auf Unsplash
Der Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit bleibt hart umkämpft. Während Novo Nordisk einen langwierigen Patentstreit beendet und eine neue Vertriebspartnerschaft startet, setzt Konkurrent Eli Lilly mit aggressiven Preisstrategien neue Akzente. Gleichzeitig steht der dänische Pharmariese wegen möglicher Nebenwirkungen seines Blockbusters Ozempic unter Beobachtung der US-Arzneimittelbehörde FDA.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 33,44 EUR +0,85 % Lang & Schwarz
Hims & Hers Health Registered (A) 22,83 EUR +13,30 % L&S Exchange
Eli Lilly 861,30 EUR -0,06 % Lang & Schwarz

Einigung nach Patentstreit öffnet neuen Vertriebskanal

Novo Nordisk und die Gesundheitsplattform Hims & Hers Health haben ihren Konflikt um Nachahmerpräparate beigelegt. Nach monatelangen Auseinandersetzungen wurde eine außergerichtliche Einigung erzielt.

Kern der Vereinbarung ist eine Kooperation: Ab Ende März sollen die Medikamente Ozempic und Wegovy über die Plattform von Hims & Hers angeboten werden. Kunden erhalten Zugang zu den Präparaten sowohl als Injektion als auch in Tablettenform. Im Gegenzug stellt die Plattform die Herstellung eigener GLP 1 Produkte ein und verzichtet künftig auf Werbung für nicht zugelassene Varianten.

Auslöser des Konflikts war eine zeitweise Ausnahmeregelung in den USA. Sie erlaubte Unternehmen, während einer Semaglutid Knappheit patentgeschützte Wirkstoffe nachzuahmen. Nachdem diese Sonderregel auslief, versuchte die Plattform weiterhin Kopien anzubieten. Novo Nordisk klagte wegen unerlaubter Nutzung des Wirkstoffs.

Die Kooperation sorgte an der Börse für eine starke Reaktion. Die Aktie von Hims & Hers Health sprang um mehr als 40 Prozent nach oben, während Novo Nordisk rund zwei Prozent gewann.

Konkurrenzdruck und FDA Kritik belasten das Umfeld

Parallel verschärft sich der Wettbewerb. Eli Lilly versucht mit Rabattprogrammen für Arbeitgeber die hohen Kosten moderner Adipositas Therapien zu senken und damit Marktanteile zu gewinnen.

Die Aktie des US Pharmakonzerns notiert derzeit bei 1011 US Dollar. Auf Jahressicht ergibt sich ein Kursplus von 10,8 Prozent. Technisch liegt der Titel etwa 14 Prozent über der 200 Tage Linie. Dennoch hat die Dynamik zuletzt spürbar nachgelassen. Modelle sehen für die kommenden vier Wochen einen möglichen Rückgang von 2,0 Prozent bei einer sehr breiten Handelsspanne zwischen 749 und 1232 US Dollar.

Auch regulatorisch steht der Marktführer unter Druck. Die FDA verwarnte Novo Nordisk, weil nicht alle vermuteten Nebenwirkungen von Ozempic gemeldet worden sein sollen. Unter den Fällen befanden sich zwei Todesfälle und ein Selbstmord. Die Behörde erklärte jedoch nicht, ob diese Ereignisse direkt mit dem Medikament zusammenhängen.

Der Konzern kündigte an, die Bedenken zügig anzugehen und gemeinsam mit der Behörde an einem Maßnahmenplan zu arbeiten. Gleichzeitig versucht das Unternehmen, verlorene Marktanteile im schnell wachsenden Markt für Abnehmmedikamente zurückzugewinnen.

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MN4PYH
Ask: 0,18
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MM94S2
Ask: 0,46
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN4PYH MM94S2. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
2 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
3 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
4 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
5 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
6 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax – Droht jetzt der nächste Kursrutsch? E.ON kommt (noch) …

12:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI – Aktie erreicht die 7 Euro-Marke: Sind das jetzt schon wieder…

12:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Oracle gewinnt: Ist die Sorge um KI-Investitionen sinnlos?

10:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Der Druck wächst: Porsche startet drastischen Sparkurs

10:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Erwartungen enttäuscht: Rheinmetalls Rekorde reichen nicht?!

10:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Oracle nach Zahlen: Wird jetzt der Grundstein für die Trendwende …

9:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Überraschende Quartalszahlen: Steht Plug Power vor dem Comeback

Gestern 17:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardenpakt im KI-Wettrennen: Ex-OpenAI-Chefin sichert sich …

Gestern 17:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer