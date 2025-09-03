Rallye voraus?:
Adidas-Aktie mit starkem Sprung nach vorn

03.09.2025, 18:44 Uhr

Adidas-Aktie mit starkem Sprung nach vorn: Analystenimpulse setzen frische Kaufdynamik frei
© Symbolbild Adidas
Die Aktie von Adidas legt am Mittwoch deutlich zu. Neue Impulse von Jefferies und JPMorgan geben dem Kurs spürbaren Auftrieb und wecken Hoffnungen auf eine nachhaltige Trendwende.
Analysten überraschen mit positiver Neubewertung

Jefferies hat die Adidas-Aktie hochgestuft, von Halten auf Kaufen. Interessanterweise wurde das Kursziel im gleichen Zuge zwar von 250 auf 220 gesenkt, dennoch sehen die Analysten rund um James Grzinic großes Potenzial. Ausschlaggebend seien unter anderem die Wechselkursentwicklung und vorteilhafte Zolleffekte. Adidas erzielt rund 80 Prozent des Umsatzes außerhalb Nordamerikas, ein Pluspunkt im aktuellen Umfeld. Die Prognoseanhebung könnte laut Grzinic bereits mit den Zahlen zum dritten Quartal folgen.

Auch JPMorgan stellt sich hinter die Aktie und verleiht ihr den Status einer positiven Katalysator-Watchlist. Das Kursziel wurde von 250 auf 236 reduziert, die Einstufung bleibt jedoch mit Übergewichten klar optimistisch. Analystin Wendy Liu spricht von realistischeren Erwartungen nach der jüngsten Kursschwäche, was Spielraum für positive Überraschungen eröffnen könnte. Besonders der Bericht zum dritten Quartal Ende Oktober rückt nun in den Fokus.

Markt honoriert die neuen Signale sofort

Die Adidas-Aktie zieht im Xetra-Handel kräftig an und notiert zuletzt rund 4,8 Prozent höher bei etwa 172. Damit wurde aus charttechnischer Sicht die 21-Tage-Linie überwunden, ein möglicher Hinweis auf eine beginnende Aufwärtsbewegung. Anleger reagieren spürbar auf die neuen Einschätzungen der beiden einflussreichen Häuser.

Zunehmender Abstand zur Konkurrenz erkennbar

Im direkten Vergleich mit anderen deutschen Sportartiklern wie Puma positioniert sich Adidas derzeit robuster. Während der kleinere Rivale zuletzt mit schwächeren Ausblicken zu kämpfen hatte, gewinnt Adidas an Vertrauen. Die aufeinanderfolgenden Analystenkommentare zeigen Wirkung, auch im institutionellen Bereich dürfte das Interesse wieder steigen.

Kommt jetzt die Trendwende bei Adidas

Ob die heutige Aufwärtsbewegung eine echte Wende einläutet, hängt entscheidend von den kommenden Quartalszahlen ab. Die Vorschusslorbeeren von Jefferies und JPMorgan setzen hohe Erwartungen, entscheidend wird sein, ob Adidas diese auch erfüllen kann.

Bn-Redaktion/jh
