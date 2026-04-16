TSMC schockt die Konkurrenz

Umsatz-Explosion treibt Aktie Richtung Rekordhoch 16.04.2026, 10:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild KI
© Bild von Alexandra_Koch auf Pixabay
Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), hat zum Auftakt des Jahres 2026 Zahlen vorgelegt, die selbst kühnste Erwartungen übertreffen. Mit einem Quartalsumsatz von 35,7 Milliarden US-Dollar gelingt den Taiwanesen ein Sprung von über 35 % im Vergleich zum Vorjahr. Angetrieben vom globalen Hunger nach Hochleistungschips für Künstliche Intelligenz (KI) zementiert TSMC seine Vormachtstellung und schickt die Aktie auf eine beeindruckende Rallye.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Taiwan Semiconductor Manufacturing 11.628,99 TWD -2,08 % TTMzero RT

März-Zahlen sprengen alle Prognosen
Besonders der Monat März erwies sich als historischer Wachstumstreiber: Hier kletterten die Erlöse um mehr als 45 % nach oben. Damit landet das Unternehmen am obersten Ende seiner eigenen Prognosen. Die Zahlen machen deutlich, dass der Ausbau der weltweiten KI-Infrastruktur keine Pause kennt. Als exklusiver Fertiger für Schwergewichte wie Apple und Nvidia profitiert TSMC direkt von jeder neuen Chip-Generation, die für Rechenzentren und KI-Anwendungen weltweit benötigt wird.

180 Prozent Plus: Aktie im Rausch
Die Reaktion an den Weltbörsen lässt nicht auf sich warten. Das Papier notiert aktuell bei rund 375 US-Dollar und kratzt damit unmittelbar an seinem 52-Wochen-Hoch. Die Bilanz für langfristige Anleger ist phänomenal: Auf Jahressicht hat die Aktie um über 181 % an Wert gewonnen. Trotz der massiven Bewertung sehen Marktbeobachter noch immer Potenzial, da TSMC technologisch der Konkurrenz weiterhin um Jahre voraus ist.

Fazit: TSMC bleibt der zentrale Pfeiler der Branche
Die heute veröffentlichten Zahlen sind ein klares Signal an den gesamten Sektor: Der KI-Hype ist keine Blase, sondern schlägt sich in knallharten Umsätzen nieder. TSMC fungiert dabei als unverzichtbarer Schlüsselakteur der Weltwirtschaft – ohne die Kapazitäten aus Taiwan käme die digitale Entwicklung in vielen Bereichen zum Stillstand. Für Anleger bleibt die Aktie trotz der rasanten Kurssteigerung das Basisinvestment im Halbleiterbereich, solange die globalen Investitionen in Rechenzentren anhalten.

Bn-Redaktion/js
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