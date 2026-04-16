ASML nach den Zahlen

Unternehmen erhöht Prognose, Aktie dennoch unter Druck 16.04.2026, 07:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

ASML nach den Zahlen: Unternehmen erhöht Prognose, Aktie dennoch unter Druck
© 2026 ASML
Mit den ASML-Zahlen ist die aktuelle Quartalsberichtssaison bereits im Technologiesektor angekommen. Ob der Bedeutung des Unternehmens wurden die Zahlen mit einer gewissen Anspannung vom Markt erwartet. Und obwohl die Finanzergebnisse zu gefallen wussten und ASML darüber hinaus die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 nach oben schraubte, geriet die Aktie im gestrigen Mittwochshandel (15. April) unter Druck.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.266,60 EUR +1,22 % Lang & Schwarz

ASML – Unternehmen erhöht Prognose, Aktie dennoch unter Druck

Die Aktie des niederländischen Anlagenbauers für die Chipindustrie ASML (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) reagierte recht zurückhaltend auf die Q1-Ergebnisse. Schauen wir uns die Daten einmal genauer an. 

ASML verzeichnete im 1. Quartal 2026 einen Umsatz in Höhe von 8,767 Mrd. Euro, nach 7,742 Mrd. Euro im 1. Quartal 2025. ASML wies dabei einen Nettogewinn in Höhe von 2,757 Mrd. Euro aus, nach 2,355 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Das EPS belief sich im aktuellen Berichtszeitraum entsprechend auf 7,15 Euro, nach einem EPS in Höhe von 6,00 Euro im 1. Quartal 2025. Zu den weniger positiven Aspekten des Zahlenwerks gehörte jedoch, dass die Bruttomarge im aktuellen Berichtszeitraum im Vergleich zum März-Quartal 2025 um einen Prozentpunkt auf 53 Prozent zurückging.

Für das laufende 2. Quartal 2026 rechnet ASML mit einem Umsatz in einer Spanne von 8,4 Mrd. Euro bis 9,0 Mrd. Euro. Die Bruttomarge soll sich hierbei zwischen 51 Prozent und 52 Prozent bewegen.

Für das Gesamtjahr 2026 passte ASML die Umsatzprognose auf 36 Mrd. Euro bis 40 Mrd. Euro an. Zuvor ging man von 34 Mrd. Euro bis 39 Mrd. Euro aus. Die Bruttomarge wird weiterhin zwischen 51 Prozent und 53 Prozent erwartet.

ASML Holding Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

ASML-Aktie mit Rücksetzer zur Unzeit

Im Vorfeld der Zahlen legte die Aktie kräftig zu und erreichte mit Veröffentlichungstermin die zentralen Widerstandsbereich von 1.300 Euro. Alles war für den großen Showdown vorbereitet. Die Zahlen zündeten jedoch nicht. Gewinnmitnahmen setzten ein und verhinderten eine Ausdehnung der Aufwärtsbewegung über die 1.300 Euro / 1.325 Euro hinweg. Aus charttechnischer Sicht sollte der Rücksetzer im besten Fall auf 1.200 Euro begrenzt bleiben. Sollte es für die Aktie hingegen deutlich unter die 1.100 Euro gehen, wäre Obacht geboten. 

Aktuelle Analystenstimmen

Nach den Zahlen meldeten sich zahlreiche Analysten zu Wort. Unter anderem bestätigten die Analysten von Goldman Sachs ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 1.450 Euro für die Aktie.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GW4UNA
Ask: 5,97
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GU96CU
Ask: 28,08
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW4UNA GU96CU. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 1,5 Billionen Dollar: Trump will mehr Geld für Verteidigung Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 CoreWeave als KI-Geheimtipp: Warum der Cloud-Spezialist trotz hoher Bewertung überzeugt Hauptdiskussion
4 Krisengespräch zu Straße von Hormus - Mehr Druck auf Iran angestrebt Hauptdiskussion
5 Ministerium: Neue Spritpreisregel startet am 1. April Hauptdiskussion
6 Ukraine beschießt zweitgrößte russische Ölraffinerie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Airbus gerät unter Druck: Lieferkette bremst hart

Gestern 18:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Commerzbank: Eskaliert der Machtkampf jetzt?

Gestern 18:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PayPal: Checkout-Turbo für Creator gezündet

Gestern 18:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nach dem Höhenflug: Warum Anleger plötzlich verkaufen

Gestern 14:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax setzt Erholung fort und macht weiter Druck: Allianz – Aktie …

Gestern 13:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Silber macht wieder Druck: Dieser Silberproduzent steht im Fokus

Gestern 10:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

JPMorgan nach den Zahlen: Droht die Aktie nun nach unten zu kippen…

Gestern 8:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Raketen-Offensive: Rheinmetall zündet die nächste Eskalationsstufe…

Dienstag 18:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer