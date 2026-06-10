Adidas vor Kurssprung?

RBC sorgt für neue Fantasie 10.06.2026, 13:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Adidas
© Symbolbild von Jan Zinnbauer auf Unsplash
RBC Capital hat Adidas von „Sector Perform“ auf „Outperform“ hochgestuft und das Kursziel von 170 auf 210 Euro angehoben. Ausschlaggebend sind die breite operative Wachstumsdynamik, das starke Direct-to-Consumer-Geschäft und eine aus Sicht der Bank attraktive Bewertung. Entscheidend wird nun der Capital Markets Day im September 2026, bei dem Adidas seine Strategie, den freien Cashflow und die Produktpipeline für 2027 konkretisieren dürfte.
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Vom Warnsignal zum Vertrauensvotum

RBC Capital setzt bei Adidas ein auffälliges Zeichen: Die Bank hat die Aktie heute auf „Outperform“ hochgestuft und das Kursziel deutlich von 170 auf 210 Euro angehoben. Brisant daran ist vor allem der Zeitpunkt. Noch im Januar 2026 hatte RBC Adidas zurückgestuft und dabei ausdrücklich auf Risiken rund um die Jahresguidance verwiesen. Diese Risiken sind inzwischen tatsächlich eingetreten. Trotzdem vollzieht die Bank nun eine klare Kehrtwende.

Der Grund für den Sinneswandel liegt weniger in einer einzelnen positiven Nachricht, sondern in der operativen Entwicklung des Konzerns. Analyst Piral Dadhania sieht Adidas auf einem breiten Wachstumspfad. Die Dynamik erstreckt sich demnach über mehrere Regionen, Produktkategorien und Sportsparten hinweg. Damit wirkt das Wachstum aus Sicht von RBC nicht punktuell oder zufällig, sondern deutlich robuster aufgestellt.

Besonders im Fokus steht das Direct-to-Consumer-Geschäft. Damit sind Umsätze gemeint, die Adidas direkt über eigene Kanäle erzielt. In Verbindung mit gut planbaren Vorbestellungen ergibt sich für RBC ein Geschäftsbild, das berechenbarer erscheint als noch zu Jahresbeginn. Genau dieser Mix aus direkter Kundennähe, breiter Nachfrage und besserer Sichtbarkeit dürfte ein wesentlicher Auslöser für das neue Anlageurteil sein.

Wachstum schlägt Zweifel: Die Bewertung rückt in den Vordergrund

Auch auf Bewertungsebene sieht RBC Argumente für die Hochstufung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das Geschäftsjahr 2027 liegt laut Bank bei rund 13. Damit wird Adidas mit einem Abschlag gegenüber dem Sektordurchschnitt gehandelt. Gleichzeitig erwartet RBC beim Gewinn je Aktie in den kommenden drei Jahren ein jährliches Wachstum von 25 Prozent. Zum Vergleich: Für die Branche liegt der angenommene Durchschnitt bei 11 Prozent.

Aus dieser Kombination entsteht die zentrale Botschaft des Upgrades: Adidas wächst aus Sicht von RBC schneller als viele Wettbewerber, wird am Markt aber noch nicht entsprechend bewertet. Gerade diese Differenz zwischen erwarteter Ergebnisdynamik und aktueller Bewertung macht die Aktie für die Analysten wieder interessanter.

Ganz ohne Einschränkung fällt die Einschätzung jedoch nicht aus. RBC verweist darauf, dass der freie Cashflow besser sein könnte. Hier erwartet die Bank mehr Klarheit beim Capital Markets Day im September 2026. Dann soll Adidas nicht nur eine konkretere mittelfristige Strategie präsentieren, sondern auch die Produktpipeline für 2027 vorstellen. Dieser Termin dürfte daher eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die Frage geht, ob Adidas die hohen Wachstumserwartungen mit operativer Substanz unterlegen kann.

WM-Fantasie, Produktpipeline und der Blick auf 2027

Parallel zu RBC bleibt auch Bernstein SocGen grundsätzlich positiv gestimmt, senkt das Kursziel jedoch leicht auf 132,50 Dollar und bestätigt zugleich „Outperform“. Im Mittelpunkt der Einschätzung steht die starke Ausrichtung auf die Fußball-WM. Seit dem vierten Quartal 2025 setzt Adidas verstärkt auf neue Trikots, Predator- und F50-Fußballschuhe sowie WM-inspirierte Lifestyle-Mode.

Bernstein rechnet damit, dass diese Fußballoffensive den nordamerikanischen Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich beeinflussen könnte. Damit wird die WM nicht nur als sportliches Großereignis betrachtet, sondern auch als kommerzieller Impuls für zentrale Produktlinien und Markenpräsenz.

Die Adidas-Aktie reagierte auf das RBC-Upgrade zunächst verhalten positiv. Für börseninteressierte Leser dürfte nun vor allem der Herbst entscheidend werden. Der Capital Markets Day im September 2026 könnte zeigen, wie belastbar die Wachstumsstory tatsächlich ist, wie Adidas den freien Cashflow verbessern will und welche Rolle die Produktpipeline für 2027 in der weiteren Entwicklung spielen soll.

Bn-Redaktion/aw
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