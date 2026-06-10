Techwerte im Vergleich

Infineon Aktie wirkt derzeit attraktiver als SAP trotz günstigerem Einstieg 10.06.2026, 15:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Techwerte im Vergleich: Infineon Aktie wirkt derzeit attraktiver als SAP trotz günstigerem Einstieg
© Bild von Tobias Dahlberg auf Pixabay
Im Vergleich zweier deutscher Tech Schwergewichte wirkt Infineon aktuell etwas überzeugender als SAP. Während SAP trotz solider Quartalszahlen charttechnisch unter Druck bleibt profitiert Infineon vom KI Hardwareboom und einer angehobenen Jahresprognose.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 76,67 EUR -1,05 % Baader Bank
SAP 148,85 EUR -3,91 % Baader Bank
NVIDIA 177,95 EUR -0,99 % L&S Exchange

SAP bleibt unter Druck

SAP bleibt zwar fundamental solide aufgestellt doch die Aktie hat zuletzt an Schwung verloren. Trotz ordentlicher Quartalszahlen konnte der Titel charttechnisch nicht überzeugen. Für Anleger wirkt der Einstieg auf den ersten Blick günstiger doch die kurzfristige Dynamik fehlt. Der Softwarekonzern profitiert weiter von Cloud Wachstum wiederkehrenden Erlösen und hoher Kundenbindung. Dennoch scheint der Markt aktuell stärker auf Bewertung Wachstumstempo und technische Signale zu achten. Genau hier hat die Aktie derzeit einen schwereren Stand.

Infineon mit stärkerer Dynamik

Infineon zeigt dagegen mehr operative und börsliche Dynamik. Der Halbleiterkonzern profitiert vom steigenden Bedarf an Chips für KI Infrastruktur Autos Industrie und Energieeffizienz. Zusätzlich sorgt die angehobene Jahresprognose für Vertrauen.

Gerade der KI Hardwareboom spielt Infineon in die Karten. Auch wenn der Konzern nicht so stark im Zentrum der KI Fantasie steht wie NVIDIA ist die Nachfrage nach Leistungselektronik Sensorik und Halbleiterlösungen ein wichtiger Wachstumstreiber.

Chance Risiko spricht leicht für Infineon

Im direkten Vergleich bietet SAP zwar den defensiveren Charakter und den günstigeren Einstieg. Infineon überzeugt jedoch mit stärkerer Dynamik und besseren kurzfristigen Impulsen. Für Anleger zählt nicht nur die Bewertung sondern auch die Frage welche Aktie aktuell mehr positive Überraschungen liefern kann.

Der Halbleitersektor bleibt schwankungsanfällig doch die angehobene Prognose spricht für Rückenwind. Bei SAP muss sich erst zeigen ob die Aktie wieder aus dem charttechnischen Druck herausfindet. SAP bleibt ein hochwertiger deutscher Techwert mit stabilem Geschäftsmodell. Aktuell wirkt Infineon im Chance Risiko Vergleich jedoch etwas attraktiver. Die stärkere Dynamik der KI Hardwaretrend und die angehobene Jahresprognose geben der Aktie derzeit mehr Rückenwind.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MR13JP
Ask: 0,00
Hebel: 18
mit starkem Hebel
MN2ABP
Ask: 3,63
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR13JP MN2ABP. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Planmäßiger Flugverkehr in München nach Alarm Hauptdiskussion
2 Dax zittert vor US-Arbeitsmarktbericht: Münchener Rück – Findet das Trauerspiel seine Fortsetzung? Hauptdiskussion
3 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
4 Bericht: Weiterer Rekord bei Einbürgerungen Hauptdiskussion
5 ROUNDUP/Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nordex rutscht weiter ab: Analysten werden skeptischer – Droht ein…

15:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungskooperation auf der ILA: Airbus Aktie schwächer trotz …

15:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rückschlag in der Pipeline: Sanofi Aktie tiefer Studie mit …

14:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor US-Inflationsdaten auf Tauchstation: SAP – Das hätte …

14:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Allianz-Aktie: Warum jetzt 1,34 Milliarden zählen

13:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Adidas vor Kurssprung? RBC sorgt für neue Fantasie

13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD zündet den Export-Turbo: Anleger wittern Chance

13:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marvell Technology: Mündet wilde Achterbahnfahrt jetzt im …

11:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer