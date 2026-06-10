G Klasse gegen Shahed Drohnen

Mercedes wagt den Rüstungsschritt 10.06.2026, 17:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Armaturenbrett eines Mercedes Benz
© Bild von Peter H auf Pixabay
Mercedes-Benz erweitert sein Geschäftsfeld deutlich über klassische Pkw hinaus. Neben neuen Elektroantrieben, günstigeren GLC Varianten und einem großen Militärfahrzeugauftrag rückt nun auch Drohnenabwehr in den Fokus. Für Anleger entsteht damit ein neues Bild aus Autoindustrie, Rüstung, Elektromobilität und staatlichen Investitionsprogrammen.
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Drohnenabwehr wird zum neuen Feld

Mercedes-Benz arbeitet mit Tytan Technologies an einem mobilen System zur Abwehr feindlicher Drohnen. Eine Militärversion der G Klasse soll als Trägerfahrzeug für Interceptor Drohnen dienen, während der Sprinter als Kommandozentrale vorgesehen ist. Die Abfangdrohnen sollen unbemannte Flugkörper durch Aufprallenergie zerstören. Das Modell Metis erreicht bis zu 375 Kilometer pro Stunde und Höhen von 5000 Metern. Möglich ist zudem eine Ausrüstung mit Sprengkopf.

Preisvorteil gegen Rheinmetall

Das wichtigste Verkaufsargument ist der Preis. Vergleichbare Systeme wie der Skyranger von Rheinmetall kosten mehr als zehn Millionen Euro pro Fahrzeug und sind teils von Lieferverzögerungen betroffen. Mercedes-Benz und Tytan setzen dagegen auf eine Lösung, die günstiger und schneller verfügbar sein soll. Die Bundeswehr hatte Tytan im Oktober 2025 für knapp 20 Millionen Euro mit der Entwicklung eines Prototyps beauftragt. Deutschland plant bis 2030 mehr als 750 Milliarden Euro für Militärausgaben.

Rüstung bleibt offiziell Nebensache

Mercedes-Chef Ola Källenius hatte bereits erklärt: „Wenn wir dabei eine positive Rolle spielen können, wären wir dazu bereit.“ Zugleich soll das Rüstungsgeschäft nicht zum Kerngeschäft werden. Dennoch passt der Schritt in einen breiteren Trend. Auch Volkswagen prüft laut Berichten eine mögliche Nutzung seines Werks Osnabrück für Rüstungsprojekte. Für Daimler Truck, Mercedes-Benz, Rheinmetall, Volkswagen und Zulieferer entsteht damit ein Markt, der stark von politischen Budgets und Sicherheitslage geprägt ist.

E Motoren aus Marienfelde

Parallel baut Mercedes-Benz die Elektrosparte aus. Im Werk Marienfelde läuft die Großserienproduktion neuer Axialflussmotoren. Die Technologie stammt von Yasa, das Mercedes-Benz 2021 übernommen hatte. Der neue Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé nutzt drei dieser Motoren mit bis zu 860 kW Spitzenleistung. „Mit dem Start der Großserienproduktion des Axialflussmotors in Berlin-Marienfelde bringen wir eine wegweisende Innovation für die Elektromobilität in die industrielle Realität“, sagte Michael Schiebe.

GLC und Litauen als Kurstreiber

Auch im Seriengeschäft gibt es Bewegung. Der elektrische GLC 250 startet bei 64.736 Euro, der GLC 300 4Matic bei 68.306 Euro. Die Reichweiten liegen bei 541 bis 650 km beziehungsweise 523 bis 616 km. Zusätzlich bestellt Litauen Spezialfahrzeuge von Mercedes-Benz und Daimler Truck im Wert von rund einer Milliarde Euro. Geliefert werden G Klasse, Zetros, Arocs und Unimog zwischen 2026 und 2032. Für die Mercedes-Benz Aktie bleibt damit entscheidend, ob neue Militärumsätze, Elektroplattformen und Preismodelle die Schwäche im klassischen Autogeschäft ausgleichen können.

Bn-Redaktion/tb
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