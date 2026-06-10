Rückschlag in der Pipeline

Sanofi Aktie tiefer Studie mit Riliprubart wegen schwacher Wirksamkeit abgebrochen 10.06.2026, 14:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rückschlag in der Pipeline: Sanofi Aktie tiefer Studie mit Riliprubart wegen schwacher Wirksamkeit abgebrochen
© Bild von izhar ahamed auf Pixabay
Die Sanofi Aktie gab nach. Der französische Pharmakonzern hat eine zulassungsrelevante Phase 3 Studie mit dem experimentellen Medikament Riliprubart gegen eine seltene Immunerkrankung abgebrochen. Nach Einschätzung des Unternehmens dürfte der Wirkstoff voraussichtlich keine ausreichende Wirksamkeit erzielen.
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Sanofi stoppt wichtige Phase 3 Studie

Sanofi muss einen Rückschlag in der Entwicklungspipeline hinnehmen. Der Konzern beendet eine zulassungsrelevante klinische Phase 3 Studie mit Riliprubart. Das Medikament sollte bei einer seltenen Immunerkrankung eingesetzt werden.

Der Abbruch erfolgte nach der Einschätzung dass die Behandlung voraussichtlich keine ausreichende Wirksamkeit zeigen wird. Für Anleger ist das ein negatives Signal weil späte Studienphasen besonders wichtig sind. Scheitert ein Wirkstoff kurz vor einer möglichen Zulassung kann das Erwartungen an künftige Umsätze deutlich belasten.

Weitere Studien werden geprüft

Sanofi teilte zudem mit dass die Fortsetzung anderer laufender Studien mit Riliprubart nun überprüft werde. Damit bleibt offen ob das Entwicklungsprogramm vollständig beendet wird oder ob einzelne Einsatzgebiete weiterverfolgt werden. Für den Markt zählt nun vor allem wie groß der finanzielle und strategische Schaden tatsächlich ist. Große Pharmakonzerne verfügen zwar über breite Pipelines doch einzelne Rückschläge können die Stimmung belasten wenn der betroffene Wirkstoff als wichtiger Hoffnungsträger galt.

Aktie reagiert schwächer

Die schwächere Kursreaktion zeigt dass Investoren bei klinischen Rückschlägen sensibel reagieren. Im Pharmasektor hängen Bewertungen stark von der Qualität der Pipeline Zulassungschancen und dem künftigen Wachstum neuer Medikamente ab. Gleichzeitig bleibt Sanofi breit aufgestellt. Entscheidend wird sein ob andere Forschungsprojekte die Lücke schließen können und ob das Management überzeugend erklärt wie es mit Riliprubart weitergeht. Der Abbruch der Phase 3 Studie ist ein klarer Rückschlag für Sanofi. Die schwache erwartete Wirksamkeit von Riliprubart belastet die Investmentstory kurzfristig. Für Anleger bleibt nun entscheidend ob weitere Studien fortgesetzt werden und ob die übrige Pipeline genügend Wachstumspotenzial bietet um den Dämpfer auszugleichen.

Bn-Redaktion/jh
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