Nordex rutscht weiter ab

Analysten werden skeptischer – Droht ein Kursdebakel? 10.06.2026, 15:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nordex rutscht weiter ab: Analysten werden skeptischer – Droht ein Kursdebakel?
© Luke Thornton auf Unsplash (Symbolbild)
Für die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex kommt es in diesen Tagen aus charttechnischer Sicht knüppeldick. Die Aktie durchbrach einen eminent wichtigen Unterstützungsbereich. Der Verlust der Unterstützung könnte weitreichende Folgen haben und die Kursentwicklung in den nächsten Wochen bestimmen.
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Name Aktuell Diff. Börse
Nordex 38,72 EUR -0,77 % Baader Bank

Positive Unternehmensmeldungen verpufften zuletzt wirkungslos. Gleichzeitig werden Analysten skeptischer. Kurzum. Für Nordex gab es schon einmal mehr Rückenwind. 

Nordex – Analysten werden skeptischer. Droht ein Kursdebakel?

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) überschrieben wir am 01. Juni an dieser Stelle mit „Ist die Aktie reif für das Comeback?“. Die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers erreichte damals die eminent wichtige Unterstützung von 40 Euro, die zudem vom bis dato gültigen Aufwärtstrend (rot dargestellt) verfestigt wurde. Es „roch“ damals nach einer unteren Trendumkehr. Doch trotz vielversprechender Ansätze – die Aktie lief noch einmal in Richtung 43 Euro – passierte genau das, was nicht hätte passieren dürfen: Nordex drehte im Bereich von 43 Euro ab und durchbrach mit Schwung die 40 Euro. Auf Schlag gingen die wichtige Horizontalunterstützung sowie der Aufwärtstrend verloren. 

Nordex Aktienchart

Der obere Chart zeigt die prekäre charttechnische Konstellation, in der sich die Nordex-Aktie seit dem gescheiterten Versuch, die 50 Euro zu überwinden, befindet. Seit Anfang Mai steht die Aktie unter Dauerdruck. Mit dem Verlust der 40 Euro setzt sich die Serie gerissener Unterstützungen unvermindert fort. Bereits der Verlust der 47 Euro und der 43,8 Euro befeuerten die Abwärtsbewegung mit immer neuen Verkaufssignalen. Gleiches ist nun durch den Verlust der 40 Euro zu befürchten. Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich damit ein Test der 35 Euro ab. 

Mittlerweile ist die Stimmung unter Anlegern und Investoren so schlecht, dass selbst positive Unternehmensnachrichten von Nordex zuletzt wirkungslos verpufften. In den letzten Handelstagen gab es eine Serie von Nachrichten über Auftragseingänge. Der Effekt auf den Aktienkurs war gleich null. Dabei galt der starke Newsflow lange als Kurstreiber für die Aktie. 

Fazit: Für die Aktie scheint nunmehr alles auf einen Test der 35 Euro hinauszulaufen. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 43,8 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten zuletzt ihr Votum „underperform“ für die Aktie. Das Kursziel senkten sie gleichzeitig von 38 Euro auf 35 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
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