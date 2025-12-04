Airbus irritiert Anleger

Lieferziel für 2025 gekürzt 04.12.2025, 13:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Airbus irritiert Anleger: Lieferziel für 2025 gekürzt
© Symbolbild von Al Soot auf Unsplash
Die Airbus-Aktie notiert aktuell bei 197 EUR, nachdem neue Produktionsprobleme und Qualitätsmeldungen zu einer spürbaren Abkühlung geführt haben. Während Anleger nervös auf wiederholte A320-Hinweise reagieren, hält das Management dennoch an seinen finanziellen Zielen für 2025 fest. Die zentrale Frage lautet: Droht Airbus eine tiefergehende Krise – oder ist der Markt überempfindlich?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Airbus 197,20 EUR -1,17 % Lang & Schwarz

Lieferziel für 2025 gekürzt – statt 820 nun 790 Flugzeuge

Airbus hat seine ambitionierte Auslieferungsplanung für 2025 von ursprünglich rund 820 Maschinen auf 790 gesenkt. Das Minus von etwa 30 Flugzeugen wirkt auf den ersten Blick moderat, doch die politischen und wirtschaftlichen Signale sind größer. Der Hauptgrund: anhaltende Engpässe in den Lieferketten, gepaart mit zusätzlichen Qualitätsprüfungen in der Produktion.

Finanziell bleibt Airbus jedoch stabil: Der Konzern bestätigte seine Jahresziele, was von RBC und weiteren Analysten als „inkrementell positiv“ bewertet wird. Entscheidend sei, dass Airbus trotz operativer Probleme seine Margenplanung nicht anfasst.

Qualitätsprobleme beim A320 – über 70 Maschinen betroffen

Parallel zu den Produktionsanpassungen sorgen neue Berichte über mögliche Qualitätsmängel bei dutzenden A320-Flugzeugen für Unruhe. Medien sprechen von „über 70 betroffenen Maschinen“, bei denen ein technisches Glitch überprüft und softwareseitig korrigiert werden muss.

Während Airbus betont, dass keine unmittelbare Gefahr für Passagiere besteht, wirken die wiederholten Meldungen reputationsschädigend.
Anleger erinnern sich an frühere Produktionsprobleme in der Industrie – und reagieren entsprechend nervös. Die Aktie fiel zeitweise um 9 %, bevor sie sich wieder stabilisierte.

Solarflare-Risiko? Neue Diskussion um externe Faktoren

Eine überraschende Wendung kommt aus einem technischen Bericht, der nahelegt, dass extreme Sonnenaktivität („Solarflare-Events“) in seltenen Fällen elektronische Systeme beeinflusst haben könnte.
Auch wenn dies Airbus nicht direkt verantwortlich macht, verstärkt es die Debatte um die Robustheit moderner Avionik-Systeme.

Analysten weisen jedoch darauf hin, dass solche Ereignisse extrem selten sind und eher zukünftige Sicherheitsinvestitionen beeinflussen als aktuelle Lieferketten.

Airbus vs. Boeing – die Branche im Kontrastmodus

Die Probleme bei Airbus kommen zur gleichen Zeit, in der Konkurrent Boeing einen spürbaren Stimmungsumschwung erlebt.
Boeing kommuniziert steigende Auslieferungszahlen und erwartet für 2026 wieder positiven Cashflow.

Für den Markt entsteht ein ungewöhnliches Bild: Während Airbus in mehrere Turbulenzen gerät, erlebt Boeing einen vorsichtigen Vertrauensaufschwung.
Der größere Schaden für Airbus könnte daher nicht technischer, sondern psychologischer Natur sein – Anleger sehen plötzlich Alternativen.

Finanzielle Ziele 2025 bleiben stabil – ein wichtiges Signal

Trotz der Herausforderungen hält Airbus an seinen zentralen Eckpunkten fest: stabile Gewinne, robuste Cashflow-Entwicklung und keine Änderung der Margenziele.
Damit sendet das Management die Botschaft: Die Probleme sind ernst, aber beherrschbar.
Analysten loben vor allem die Bereitschaft, Liefermengen zu reduzieren, statt riskant zu beschleunigen – ein Zeichen industrieller Disziplin.

Fazit – Airbus bleibt im Stotterflug, aber nicht im Sinkflug

Die Aktie bei 197 EUR zeigt, dass der Markt zwar nervös ist, aber noch nicht von einer strukturellen Krise ausgeht. Lieferkürzungen, Qualitätsmeldungen und Wettbewerbsdruck wirken kurzfristig belastend. Gleichzeitig bleibt die finanzielle Grundlage stabil, und der Auftragsbestand weiterhin historisch hoch.
Die entscheidende Frage lautet nun: Stabilisiert sich die A320-Situation zügig – oder wird sie zum dominanten Risiko für die kommenden Quartale?

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU75UK
Ask: 1,04
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GU5E9G
Ask: 4,85
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU75UK GU5E9G. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
2 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
3 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
4 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
5 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
6 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
7 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Palantir mit Nvidia-Deal: KI-Durchbruch oder Überhitzung?

14:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit neuer Hoffnung auf Jahresendrallye: SAP – Ist endlich der …

13:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

EU jagt Metas WhatsApp-KI: Könnte Meta am Ende sogar profitieren?

13:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI vor den Zahlen: Neue Hoffnung lässt Aktienkurs steigen. Die nä…

10:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing-Aktie tiefer: FTC verlangt Veräußerung von Spirit-Vermö…

Gestern 21:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharma-Hoffnung und Analystenlob beflügeln Bayer-Aktie: Rallye nach…

Gestern 19:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla überrascht mit Genehmigung für Fahrdienst in Arizona: Neuer …

Gestern 19:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marvell Technology nach Zahlen: Aktie außer Rand und Band. Was ist …

Gestern 12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer