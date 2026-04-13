Airbus überrascht

Dividende steigt trotz Krise 13.04.2026, 13:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Airbus
© Symbolbild von John McArthur auf Unsplash
Airbus verzeichnete im ersten Quartal 2026 schwache Auslieferungszahlen, vor allem aufgrund von Triebwerksengpässen im wichtigen A320neo-Programm. Trotz dieser operativen Rückschläge plant der Konzern eine deutlich erhöhte Dividende, gestützt auf ein solides Geschäftsjahr 2025. Während die Nachfrage nach Flugzeugen hoch bleibt, steht Airbus vor der Herausforderung, Produktionsprobleme zu lösen und seine ambitionierten Jahresziele zu erreichen.
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Dividende steigt trotz Rückschlag bei den Auslieferungen

Airbus bittet seine Aktionäre zur Hauptversammlung in Amsterdam – und das in einer Phase, die von operativen Rückschlägen geprägt ist. Kurz zuvor veröffentlichte der Konzern die schwächsten Auslieferungszahlen seit fast zwei Jahrzehnten: Im ersten Quartal 2026 wurden lediglich 114 Flugzeuge ausgeliefert, was einem Rückgang von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Dennoch setzt das Management ein bewusst positives Signal. Für das Geschäftsjahr 2025 soll eine Dividende von 3,20 Euro je Aktie beschlossen werden, was eine deutliche Anhebung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die Auszahlung ist für den 23. April 2026 vorgesehen. Grundlage hierfür ist ein insgesamt solides Geschäftsjahr: Airbus erzielte 2025 einen Umsatz von 73,4 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBIT von 7,1 Milliarden Euro sowie einen freien Cashflow von 4,6 Milliarden Euro.

Triebwerksengpässe bremsen die Produktion aus

Die Ursachen für die schwache Entwicklung im ersten Quartal liegen vor allem im Narrowbody-Segment. Besonders betroffen ist die A320neo-Familie, bestehend aus A319neo, A320neo und A321neo. Hier sanken die Auslieferungen von 106 auf 81 Maschinen – ein Minus von rund 24 Prozent.

CEO Guillaume Faury machte erneut Probleme bei Triebwerkslieferungen von Pratt & Whitney verantwortlich. Diese Triebwerke kommen bei etwa 40 Prozent der weltweiten A320-Flotte zum Einsatz. Die anhaltenden Engpässe wirken sich direkt auf die Produktionspläne aus. Airbus prüft in diesem Zusammenhang Forderungen nach Schadensersatz, wobei auch ein Schiedsverfahren nicht ausgeschlossen wird.


Bemerkenswert ist der Vergleich mit der Vergangenheit: Trotz deutlich ausgebauter Produktionskapazitäten liegt das aktuelle Quartalsergebnis rund 30 Prozent unter dem bisherigen Rekordwert eines ersten Quartals aus dem Jahr 2019.

Auftragsboom trifft auf Produktionsrealität

Während die Lieferkette Probleme bereitet, zeigt sich die Nachfrage nach Airbus-Flugzeugen weiterhin robust. Allein im März verbuchte der Konzern Bestellungen über 331 Maschinen. Dazu zählen unter anderem 100 A320neo für AerCap, 101 für China Eastern Airlines sowie 25 für Juneyao Air. Zusätzlich bestellte Delta Air Lines 16 A330-900 und 15 A350-900, während Atlas Air 20 A350-Frachter bestätigte.

Diese Zahlen verdeutlichen ein strukturelles Spannungsfeld: Der Markt verlangt nach mehr Flugzeugen, doch die industrielle Umsetzung bleibt der Engpass. Airbus selbst hält dennoch an seinen Jahreszielen fest. Für 2026 werden weiterhin rund 870 Auslieferungen, ein bereinigtes EBIT von etwa 7,5 Milliarden Euro und ein freier Cashflow von rund 4,5 Milliarden Euro angestrebt.

Blick richtet sich auf die Quartalszahlen Ende April

Die entscheidende Frage bleibt, wie Airbus das schwache erste Quartal im weiteren Jahresverlauf kompensieren will. Konkrete Einblicke dürften am 28. April folgen, wenn der Konzern seine vollständigen Q1-Zahlen präsentiert. Bis dahin steht die Hauptversammlung im Zeichen wachsender Erwartungen – und der Forderung nach klaren Antworten auf die bestehenden Produktionsprobleme.

Bn-Redaktion/aw
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