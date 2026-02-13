Aktie vor Neubewertung?
Mit Hochdruck zum nächsten Gold-Player im Herzen von Québec
Aixtron dreht mächtig auf

Aixtron dreht mächtig auf: Aktie vor den Zahlen im Rallyemodus
Die Aktie des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie Aixtron gehört bislang zu den positiven Überraschungen des Börsenjahres. Die Aktie haussiert auf beeindruckende Art und Weise. Der Ursprung der Comeback-Rallye liegt jedoch im April des letzten Jahres. Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich das potenzielle Bewegungsziel der Rallye immer deutlicher ab. Nun muss es „nur“ noch fundamental untermauert werden. Gelegenheit hierzu bekommt das Unternehmen in knapp zwei Wochen. So ist die Veröffentlichung der Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 bzw. für das Gesamtjahr 2025 für den 26. Februar 2026 angekündigt.
Aixtron dreht mächtig auf - Aktie vor den Zahlen im Rallyemodus

Bereits unsere letzte Kommentierung zur Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA) überschrieben wir am 22. Januar an dieser Stelle mit „Aixtron mit fulminanter Rallye - Wie weit kann das jetzt noch gehen?“. Zum damaligen Zeitpunkt übersprang die Aktie die wichtig Marke von 20 Euro. Der Markt bewertet die Aktie zunehmend als Profiteur des KI-Booms.

Aixtron Aktienchart

Wenige Tage vor der Zahlenveröffentlichung bietet sich ein spannendes Chartbild. Die Aixtron-Aktie nähert sich der wichtigen Widerstandszone 23,5 Euro / 25,0 Euro. Ein Ausbruch über die 25 Euro wäre eminent wichtig, würde sich doch in diesem Fall das Szenario der V-Formation (orange dargestellt) weiter entwickeln. Obgleich noch einige wichtige Hürden zu überspringen sind, zeichnet sich das potenzielle Bewegungsziel dieser V-Formation bereits jetzt ab – es ist das stark ausgebaute Widerstandscluster im Bereich von 39 Euro. Dieses könnte auf mittlere bis lange Sicht erreicht werden; sofern die V-Formation hält. 

Zusammengefasst

Seit dem markanten April-Tief (ca. 8,10 Euro) hat die Aktie eine fulminante Erholung vollzogen. Mit der Rückkehr über die 20 Euro hat sich die Tür in Richtung 23,5 Euro / 25,0 Euro geöffnet. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. 

Aktuelle Analystenstimmen

Rückenwind gab es für die Aixtron-Aktie nicht zuletzt von Analystenseite. So hoben die Analysten von Jefferies ihr Kursziel für die Aixtron-Aktie massiv von 18,2 Euro auf 27,0 Euro an. Gleichzeitig stuften die US-Amerikaner die Aktie von „hold“ auf „buy“ hoch. Ganz ähnlich bewerten die Analysten von JPMorgan die Perspektiven für Aixtron. Deren Votum lautet „overweight“. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 25,2 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
