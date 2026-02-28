Aixtron nach Zahlen

Spektakuläres Kaufsignal macht Hoffnung auf mehr 28.02.2026, 08:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Aixtron nach Zahlen: Spektakuläres Kaufsignal macht Hoffnung auf mehr
© Bild: aixtron.com
Die Aixtron-Aktie legte nach der Veröffentlichung der Q4-Daten kräftig zu. Die Zahlen, obgleich in ihrer Qualität eher als durchwachsen zu bezeichnen, fielen unterm Strich dennoch besser aus, als im Vorfeld erwartet bzw. befürchtet wurde. Entsprechend zeigte sich der Markt im Anschluss „gnädig“.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
AIXTRON 26,84 EUR -0,89 % Lang & Schwarz

Aixtron mit Zahlen

Schauen wir uns die Daten auf Jahresbasis an. Aixtron veröffentlichte die vorläufigen Auftragseingänge für 2025 mit 544,3 Mio. Euro. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Rückgang in Höhe von 9 Prozent. Damals beliefen sich die Auftragseingänge noch auf 596,4 Mio. Euro. Aixtron verzeichnete im abgelaufenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 556,6 Mio. Euro, nach 633,2 Mio. Euro in 2024. Das Unternehmen vermeldete ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe 100,3 Mio. Euro, nach 131,2 Mio. Euro in 2024. Die EBIT-Marge reduzierte sich entsprechend auf 18 Prozent; nach 21 Prozent im Jahr 2024.

Aixtron gab das Nettoergebnis für 2025 mit 85,3 Mio. Euro an, nach 106,2 Mio. Euro im Vorjahr. Der wichtige free cash flow entwickelte sich indes prächtig und wurde mit 181,9 Mio. Euro veröffentlicht, nach -72,4 Mio. Euro in 2024.

Chartanalyse zu Aixtron

Ausblick 2026

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet Aixtron mit einem Umsatz in Höhe von 520 Mio. Euro +/- 30 Mio. Euro. Die EBIT-Marge soll sich zwischen 16 Prozent und 19 Prozent belaufen.

Das macht die Aktie

Die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA) legte nach Veröffentlichung der Zahlen und des Ausblicks kräftig zu. Im Zuge des Kursanstiegs wurde der markante Widerstandsbereich um 25 Euro endgültig überwunden. Das daraus resultierende Kaufsignal könnte Aixtron nun weit tragen – der Kursbereich um 31,5 Euro stellt hier ein potenzielles Bewegungsziel dar. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben, um das Momenum nicht zu gefährden. Im besten Fall limitiert der Unterstützungsbereich um 22 Euro etwaige Schwächeanfälle. Eine Bewegung unter die 20 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Aktuelle Analystenmeinungen

Die Analysten der DZ Bank haben nach der Veröffentlichung den fairen Wert der Aktie deutlich von 20 Euro auf 32 Euro nach oben geschraubt. Das Votum lautet unverändert „kaufen“. Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 27 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GW19CV
Ask: 1,44
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GU84ZC
Ask: 0,00
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW19CV GU84ZC. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
2 Lage immer dramatischer: Novo Nordisk – Aktie bricht ein. Das sind die neuen Kursziele Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Steinmeier-Nachfolge wird am 30. Januar 2027 bestimmt Hauptdiskussion
4 Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich unerwartet ein Hauptdiskussion
5 TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026 Hauptdiskussion
6 APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur... Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dell mit bärenstarken Zahlen: Aktie geht durch die Decke. Was ist …

8:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix wirft hin, Aktie schießt hoch: Geht dieses Hollywood-…

Gestern 18:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Minus 80% vom Rekordhoch: Warum Anleger Duolingo jetzt bestrafen

Gestern 17:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CoreWeave im freien Fall: Darum kann selbst Nvidia diese Aktie jetzt…

Gestern 17:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft unter Druck: Japan ermittelt jetzt

Gestern 12:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nel ASA dreht auf: Auftragseingang explodiert plötzlich!

Gestern 12:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: Rekordzahlen trotz Dollar-Druck

Gestern 12:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax steht vor einem spannenden Wochenfinale: Allianz – Starke …

Gestern 9:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer