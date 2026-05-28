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Amazon dreht wieder nach oben

Aktie könnte jetzt in Richtung 300 US-Dollar ausbrechen 28.05.2026, 10:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Amazon dreht wieder nach oben: Aktie könnte jetzt in Richtung 300 US-Dollar ausbrechen
© Sagar Soneji auf Pexels
Jetzt gilt es! Die Amazon-Aktie scheint ihre kurze aber wichtige Zwischenkonsolidierung abgeschlossen zu haben. Der Kurs drehte wieder nach oben. Die nächsten Tage werden darüber entscheiden, ob sich die Trendwende manifestiert oder eben nicht. Die Chance ist zumindest da, die 300 US-Dollar in Angriff zu nehmen…
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Amazon 233,03 EUR -0,59 % Lang & Schwarz

Amazon - robuste Zahlen für das 1. Quartal 2026 wirken nach

In unserer letzten Kommentierung zur Amazon-Aktie (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ) an dieser Stelle vom 02. Mai thematisierten wir die damals taufrischen Finanzergebnisse des Technologiekonzerns. Amazon hatte diese am 29. April präsentiert. Amazon legte auf den ersten Blick exzellente Ergebnisse vor. Das Umsatz- und Gewinnwachstum passte. Vor allem das Umsatzwachstum der Cloud-Sparte AWS wusste im Vergleich zum 1. Quartal 2025 mit satten 28 Prozent zu überzeugen. 

Dennoch zündete die Aktien zunächst nicht. Der Markt haderte unter anderem mit den hohen Ausgaben bzw. Investitionen bei Amazon, die sich nicht zuletzt im deutlich rückläufigen free cash flow bemerkbar machten. So wies Amazon den free cash flow (TTM, bis 31. März 2026) mit 1,2 Mrd. US-Dollar aus, nach 25,9 Mrd. US-Dollar zum Stichtag 31. März 2025. 

Amazon Aktienchart

Die Zahlen entwickelten jedoch auf dem zweiten Blick ihren Charme. Die Aktie durchbrach die damals limitierende Widerstandszone 250 US-Dollar / 258,5 US-Dollar. Das damit ausgelöste Kaufsignal führte Amazon schließlich auf fast 280 US-Dollar, ehe dann doch Gewinnmitnahmen einsetzten und die Aktie noch einmal das Ausbruchsniveau 250 US-Dollar / 258,5 US-Dollar testete. Dieser Test verlief erfolgreich. Die Aktie drehte wieder nach oben ab. Legte Amazon damit den Grundstein für eine Bewegung auf 300 US-Dollar?

Kurzum

Amazon überzeugte mit den Daten für das 1. Quartal. Und auch aus charttechnischer Sicht bietet die Aktie noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Die Aufgabenstellung ist klar definiert: Amazon muss über die 280 US-Dollar, um die Tür in Richtung 300 US-Dollar aufzustoßen. Gleichzeitig gilt es für die Aktie, das Momentum zu bewahren. So wäre bereits ein Rücksetzer unter die 250 US-Dollar ein Warnsignal.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Amazon-Aktie. Das Kursziel hoben sie von 300 US-Dollar auf 320 US-Dollar an. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ebenfalls ihr Votum „buy“. Das Kursziel für Amazon sehen sie unverändert bei 333 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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