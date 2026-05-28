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SAP-Konkurrent im Fokus

Salesforce mit Zahlen – Aktie am Kipppunkt 28.05.2026, 11:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP-Konkurrent im Fokus: Salesforce mit Zahlen – Aktie am Kipppunkt
© BN
SAP-Konkurrent Salesforce legte am gestrigen Mittwoch (27. Mai) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2027 vor. Die Zahlen fielen durchwachsen aus. Die Kursreaktion lässt es erahnen – der Markt war nicht vollends zufrieden mit dem präsentierten Zahlenwerk. Dabei hätte die Aktie aus charttechnischer Sicht positive Impulse benötigt, steht sie doch an einem Kipppunkt.
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Salesforce mit durchwachsenen Zahlen

Salesforce gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum (entspricht 3-Monatszeitraum zum 30. April 2026) mit 11,133 Mrd. US-Dollar an, nach 9,829 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 30. April 2025) des Geschäftsjahres 2026. Damit verzeichnete Salesforce einen Umsatzanstieg in Höhe von etwas mehr als 13 Prozent. Zum Vergleich: Von Q4 / 2025 auf Q4 / 2026 belief sich das Umsatzplus auf 12 Prozent.

Der Technologiekonzern veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 2,107 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 2,42 US-Dollar), nach 1,541 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,59 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) wies Salesforce einen Gewinn in Höhe von 3,377 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 3,88 US-Dollar) aus, nach 2,499 Mrd. US-Dollar (EPS 2,58 US-Dollar) im 1. Quartal des Fiskaljahres 2026. 

Salesforce Aktienchart

Prognose für das 2. Quartal 2027 

Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung gab Salesforce einen Ausblick und erwartet für das laufende 2. Quartal einen Umsatz in einer Spanne von 11,27 Mrd. US-Dollar bis 11,35 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit 1,74 US-Dollar bis 1,76 US-Dollar bzw. das EPS (non-GAAP) mit 3,25 US-Dollar bis 3,27 US-Dollar erwartet. 

Salesforce – Aktie erreicht Kipppunkt

Die Salesforce-Aktie (WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker-Symbol: FOO) befindet sich in einer dramatischen Korrektur. Seit Ende 2024 steht die Aktie unter Druck. Um das Ausmaß zu verdeutlichen, haben wir einen 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht. Dieser zeigt deutlich, dass – sollte der Bereich um 160 US-Dollar nicht halten – eine Ausdehnung der Bewegung auf 125 US-Dollar möglich ist. Und sollte es dann auch noch unter die 125 US-Dollar gehen, würde gar eine Neubewertung notwendig. Aufgrund der extrem überverkauften Bewegung ist jederzeit mit Erholungsversuchen zu rechnen. Doch erst ein Vorstoß über die 200 US-Dollar würde diesen Gegenbewegungen Relevanz verschaffen.

Bn-Redaktion/mt
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