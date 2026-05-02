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Aktie forciert Ausbruch und nimmt Kurs auf 300 US-Dollar 02.05.2026, 09:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Amazon: Aktie forciert Ausbruch und nimmt Kurs auf 300 US-Dollar
© Bild: istockphoto.com/Sundry Photography
Die mit enormer Spannung erwartete Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 brachte nicht den entscheidenden Impuls. Der Markt quittierte die ambivalenten Zahlen mit Zurückhaltung. Dennoch manifestiert sich das Ausbruchsszenario der Amazon-Aktie. Die Konstellation könnte nicht spannender sein.
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Amazon 229,03 EUR +1,47 % Lang & Schwarz

Amazon mit robusten Zahlen für das 1. Quartal 2026

Amazon gab den Umsatz für das 1. Quartal 2026 mit 181,519 Mrd. US-Dollar an, nach 155,667 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Das Umsatzwachstum von 17 Prozent konnte sich sehen lassen. Amazon beschleunigte die Umsatzentwicklung im Vergleich zu den Vorquartalen. So betrug das Umsatzplus von Q4 / 2024 auf Q4 / 2025 „nur“ 14 Prozent. Das Umsatzwachstum der Cloud-Sparte AWS stellte mit 28 Prozent auf 37,6 Mrd. US-Dollar alles in den Schatten. Auch hier der Vergleich zum Vorquartal: Von Q4 / 2024 auf Q4 / 2025 vermeldete Amazon ein Plus der Cloud-Sparte in Höhe von 24 Prozent.

Aktienchart

Der Internetgigant veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum ein operatives Ergebnis in Höhe von 23,852 Mrd. US-Dollar, nach 18,405 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Amazon veröffentlichte den Gewinn mit spektakulären 30,255 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 2,78 US-Dollar), nach 17,127 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 1,59 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal.

Aufgrund der hohen Ausgaben verringerte sich allerdings der free cash flow (TTM, bis 31. März 2026) deutlich auf lediglich 1,2 Mrd. US-Dollar, nach 25,9 Mrd. US-Dollar zum Stichtag 31. März 2025.

Für das laufende 2. Quartal 2026 erwartet Amazon einen Umsatz in einer Spanne von 194 Mrd. US-Dollar bis 199 Mrd. US-Dollar.

Analysten aus dem Häuschen

Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Aktie nach den Zahlen unverändert mit „buy“ ein. Das Kursziel hoben sie deutlich von 275 US-Dollar auf 325 US-Dollar an. Auch die Analysten von Barclays besserten nach und hoben das Kursziel für Amazon von 300 US-Dollar auf 330 US-Dollar an. Das Votum lautet hier unverändert „overweight“.

Zusammengefasst

Das Zahlenwerk offenbarte Licht und Schatten. Unterm Strich blieben jedoch größere Kursverwerfungen aus und die Amazon-Aktie (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ) kann ihren Ausbruch fortsetzen. Jeder Tag, an dem die Aktie nun oberhalb der Zone 258,5 US-Dollar / 250 US-Dollar notiert, ist aus bullischer Sicht ein guter Tag. Die zentrale Unterstützung ist in den Kursbereich von 200 US-Dollar zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Bn-Redaktion/mt
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