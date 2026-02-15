Anzeige
+++20 Mio. € Bewertung Zwei zugelassene Psychedelika-Produkte. NASDAQ-Uplist in Arbeit.+++
Amazon unter Druck

Aktie verliert den Boden. Sollte auch diese Marke fallen, dann… 15.02.2026, 08:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Amazon unter Druck: Aktie verliert den Boden. Sollte auch diese Marke fallen, dann…
© Bild: istockphoto.com/FinkAvenue
Für die Amazon-Aktie geht es ans Eingemachte. Die Aktie steht seit der Zahlenveröffentlichung massiv unter Druck. Anleger und Investoren entziehen dem Internetgiganten das Vertrauen. Im Ergebnis rauscht die Aktie in Richtung 200 US-Dollar. Es folgt eine halbherzige Erholung, die mehr Frage aufwarf als Antworten lieferte und wenig überraschend in sich zusammenfiel. Sollte nun auch noch diese eine eminent wichtige Marke unterschritten werden, könnte es „böse“ werden für die Amazon-Aktie.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Amazon 167,50 EUR +0,02 % Lang & Schwarz

Amazon – Aktie verliert den Boden. Sollte auch diese Marke fallen, dann…

Unsere letzte Kommentierung zur Amazon-Aktie überschrieben wir am 07. Februar mit „Amazon nach Zahlen - Markt besorgt, Aktie schmiert ab – Die nächsten Kursziele“. Die frischen Quartalszahlen lagen damals vor und wirbelten die Aktie durcheinander. Zwei zentrale Punkte des Zahlenwerks vermiesten Anlegern und Investoren die Stimmung. Zum einen waren es die hohen Investitionen, die Amazon in Aussicht stellte und zum anderen der Ausblick auf das laufende Quartal, der etwas hinter den Erwartungen des Marktes zurückblieb.

Chartanalyse

Im Ergebnis setzte ein veritabler Abverkauf in der Amazon-Aktie ein. Nur mit Müh und Not gelang es der Aktie, die psychologisch relevante Marke von 200 US-Dollar zu verteidigen. Eine Erholung setzte ein. Doch diese ließ von Beginn an wichtige Attribute, wie Durchschlagskraft, vermissen. Und so kam es, wie es kommen musste – noch ehe die Amazon-Aktie den ersten wichtigen Widerstandsbereich von 211 US-Dollar und damit das rettenden Ufer erreichen konnte, setzten Gewinnmitnahmen ein und der Aktienkurs drehte abermals gen Süden.

Dass die Amazon-Aktie am Freitag die Handelswoche knapp unterhalb von 200 US-Dollar beenden musste, erhöht in Bezug auf die nächsten Tage die Spannung. Sollte sich der Bruch der 200 US-Dollar nun manifestieren, könnte es ungemütlich werden. Sollte sich der Rücksetzer unter die 200 US-Dollar ausweiten, zeichnen sich mit den 180 US-Dollar und dem Tief aus dem April 2025, das damals bei 162 US-Dollar ausgebildet wurde, zwei potenzielle Bewegungsziele ab.

Um die Wucht der Korrektur zu brechen, muss die Amazon-Aktie über die Widerstände bei 211 US-Dollar und 220 US-Dollar zurückkehren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen die Amazon-Aktie nach wie vor mit „overweight“ ein. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner unverändert bei 265 US-Dollar. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bewerten Amazon mit einem „overweight“ und einem Kursziel von 300 US-Dollar.  

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ80QX
Ask: 0,77
Hebel: 20
mit starkem Hebel
UQ7FJD
Ask: 4,04
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ80QX UQ7FJD. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
2 Sorgen um PCK-Raffinerie: Bund will US-Sanktionen verhindern Hauptdiskussion
3 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: 5,8 Prozent mehr Geld für Beschäftigte der Länder Hauptdiskussion
5 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
6 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: E.ON – Aktie nimmt …

8:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

mRNA-Impfstoff: US-Behörde schießt sich selbst ins Bein

Gestern 13:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SpaceX-IPO: Musk will die absolute Kontrolle

Gestern 13:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold wieder zurück über der 5.000 US-Dollar-Marke: Dieser …

Gestern 9:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax um Schadensbegrenzung bemüht: DHL Group – Neuer Anlauf nach …

Gestern 9:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Magnificent 7: Platzt jetzt die Blase – oder starten die …

Freitag 20:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Analysten optimistisch: SAP nach Kursrutsch im Fokus

Freitag 19:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Strategiewechsel bei E-Autos: Rivian überrascht Markt mit neuem …

Freitag 18:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer