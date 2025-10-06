Anzeige
Der Chip-Hersteller Advanced Micro Devices (AMD) hat einen Durchbruch im KI-Wettlauf erzielt. Das Unternehmen schloss einen Vertrag mit OpenAI über den Ausbau der KI-Infrastruktur ab, der AMD über mehrere Jahre zweistellige Milliardenumsätze einbringen soll. Die Nachricht ließ die AMD-Aktie im Handel massiv in die Höhe schnellen. Der Deal ist ein entscheidender Schritt für OpenAI, um die Dominanz von Nvidia im Chip-Markt aufzubrechen und die benötigte Rechenleistung zu sichern.
Aktie explodiert nach Deal-Meldung
Die AMD-Aktien sprangen nach der Bekanntgabe des Deals auf den größten Tagesgewinn seit über neun Jahren. Der Vertrag, der die Bereitstellung von AMD-Grafikprozessoren über einen langen Zeitraum vorsieht, beinhaltet eine ungewöhnliche Aktienoption. OpenAI erhält das Recht, einen erheblichen Anteil an AMD-Aktien zu kaufen, allerdings nur, wenn bestimmte operative und kursbezogene Ziele erreicht werden, was ein gemeinsames Interesse am Erfolg von AMD schafft.

Der strategische Zwang zur Diversifikation
Der Deal ist der jüngste in einer Reihe von massiven Abkommen, die OpenAI schmiedet, um die gigantische Nachfrage nach Rechenleistung zu decken. Obwohl Nvidia bereits eine Investition von bis zu 100 Milliarden US-Dollar zugesagt hat, um OpenAI beim Aufbau seiner Infrastruktur zu unterstützen, sorgt das AMD-Abkommen für eine willkommene Diversifizierung. Für OpenAI-CEO Sam Altman ist die Bereitstellung von Rechenleistung (Compute) die Grundlage für neue KI-Durchbrüche.

Risiko im Billionen-Markt
Die Vereinbarung zieht AMD in die wachsende Debatte über die Nachhaltigkeit des KI-Booms hinein. Derzeit übertreffen die Ausgaben für KI-Infrastruktur die tatsächlichen Umsätze der KI-Modellhersteller bei Weitem. Während das hohe Tempo des Ausbaus die Aktie beflügelt, warnen Kritiker vor einer Blasenbildung, die das Ausmaß der Dot-Com-Krise erreichen könnte.

Nvidia bleibt Marktführer
Trotz des Erfolgs von AMD bleibt Nvidia der unangefochtene Marktführer. Der Konzern generiert im Datacenter-Segment deutlich mehr Umsatz als jeder andere Chiphersteller. Für AMD ist die Partnerschaft mit OpenAI jedoch ein wichtiger Schritt, um seine Technologie breiter zu etablieren und langfristig zu einem ernsthaften Konkurrenten im Geschäft mit KI-Chips aufzusteigen.

Bn-Redaktion/js
