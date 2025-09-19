Anzeige
++++++ Republic sichert institutionelle Ethereum-Infrastruktur durch Partnerschaft mit Fireblocks ++++++
AMD

Druck durch Nvidia-Intel-Deal 19.09.2025, 08:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

AMD: Druck durch Nvidia-Intel-Deal
© Bild von Alpha Photo auf Flickr
Die Aktie von AMD notiert aktuell bei 133,34 EUR. Nach einer starken Rally im ersten Halbjahr 2025 ist das Papier zuletzt unter Druck geraten. Grund sind vor allem die Schlagzeilen rund um die Nvidia-Intel-Allianz, die in der Branche als potenzieller Gamechanger gilt. Anleger fragen sich nun, ob AMD seine Position im Wettbewerb behaupten kann oder ob die Aktie nach Jahren des Wachstums in eine schwierigere Phase eintritt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 132,91 EUR -0,58 % Lang & Schwarz

Konkurrenzdruck durch Nvidia und Intel

Der jüngste Deal, bei dem Nvidia rund 5 Milliarden US-Dollar in Intels Foundry-Sparte investiert, sorgt für Nervosität. Analysten diskutieren, ob damit eine neue Achse im Halbleitermarkt entsteht. Für AMD könnte dies bedeuten, dass Produktions- und Innovationsdruck steigen, insbesondere im Bereich KI-Chips und Rechenzentren, wo Nvidia schon jetzt dominiert. Der Kurs von AMD fiel in den letzten Tagen um rund 3 %, nachdem Anleger befürchteten, dass Nvidia seine Lieferketten künftig stärker selbst absichern kann.

Fundamentaldaten und Ausblick

Im zweiten Quartal 2025 erzielte AMD einen Umsatz von 5,8 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Vor allem die Datacenter-Sparte legte kräftig zu (+18 %), während das Geschäft mit Gaming-Chips rückläufig war. Der Nettogewinn lag bei 1,2 Milliarden US-Dollar, leicht über den Erwartungen der Analysten. Trotz dieser positiven Zahlen senkte die HSBC jüngst ihr Kursziel von 165 auf 150 EUR, behielt aber die Kaufempfehlung bei. Grund: Das Risiko durch die Kooperation von Intel und Nvidia sowie ein härteres Wettbewerbsumfeld.

Analysteneinschätzungen

Während HSBC eher vorsichtig agiert, zeigen sich andere Häuser optimistischer. Morningstar sieht die Partnerschaft zwischen Intel und Nvidia zwar als „ernst zu nehmenden Faktor“, hält sie aber nicht für eine direkte Bedrohung. AMD habe durch seine Architektur-Vorteile im CPU-Bereich und den breiten Kundenstamm weiterhin solide Perspektiven. Auch Börsenkommentator Jim Cramer lobte jüngst CEO Lisa Su: „Sie hat AMD in eine Position gebracht, in der das Unternehmen flexibler auf Veränderungen reagieren kann als die Konkurrenz.“

Makro- und Branchentrends

Der globale Halbleitermarkt bleibt stark volatil. Nach Jahren des Wachstums bremsen geopolitische Spannungen, vor allem im US-China-Handelskonflikt, die Branche. AMDs Vorteil: Anders als Intel ist das Unternehmen nicht so stark auf eigene Fertigung angewiesen, sondern arbeitet mit Partnern wie TSMC. Dies könnte in einer Phase zunehmender Industrie-Konsolidierung Flexibilität verschaffen.

Community-Stimmung

In der Börsennews-Community wird kontrovers diskutiert. Viele Anleger loben AMDs technologische Stärke und sehen die jüngsten Rückgänge als „gesunde Korrektur“. Andere warnen vor Überbewertung und erinnern daran, dass AMDs KGV derzeit bei über 40 liegt – historisch hoch für ein Unternehmen mit stark schwankenden Margen. Ein User kommentierte: „Solange Lisa Su das Steuer in der Hand hat, bleibe ich investiert.“ Ein anderer schrieb: „Die Allianz Nvidia-Intel könnte AMD langfristig schwächen, Vorsicht ist geboten.“

Fazit

AMD bleibt ein Schwergewicht im Chip-Sektor, steht aber vor neuen Herausforderungen. Die Allianz von Nvidia und Intel hat kurzfristig Druck auf den Kurs ausgeübt, doch fundamentale Stärken wie die Datacenter-Sparte und das starke Management geben Rückhalt. Für Anleger gilt: Volatilität bleibt hoch, doch die langfristige Story ist intakt.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH2EGC
Ask: 0,78
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VD2JFA
Ask: 2,89
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH2EGC VD2JFA. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax vor dem Wochenfinale: RWE – Das hätte nicht passieren dürfen…

10:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wegovy-Pille treibt Kurs: Ist Novo Nordisk fair bewertet?

9:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia investiert: Intel vor neuer Wachstumsstory?

8:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rechtsrisiken belasten Bonität, S&P verschärft Blick auf Bayer: R…

Gestern 15:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Imposantes Comeback nimmt seinen Lauf: ASML baut Momentum auf. Die n…

Gestern 13:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax nach der Fed: Commerzbank – Wann kommt endlich die Trendwende…

Gestern 13:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Verve verstärkt Werbetech mit KI und Handelsreichweite: Verve Aktie…

Gestern 13:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Steht Renk vor neuen Hochs? Aktie bricht aus Korrekturformation aus…

Gestern 12:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer